Высотки на набережной «понизили» до 8 этажей

Вместо двух 33-этажных башен в районе набережной появится один жилой комплекс средней этажности с коммерческой недвижимостью.

Об этом сообщает «Сибдом». Застройщик — компания «Инвест-Капитал», уже представил проект депутатам горсовета. Это жилой комплекс на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата. Он не превысит 8 этажей. Помимо жилых помещений планируют построить офисные. Также обещают подземный паркинг на 75 машиномест. Это будет жилой комплекс премиального сегмента с квартирами от 65 до 200 кв.м.

Напомним, ранее на этой же площадке хотели возвести ЖК «Штерн-Хаус» состоящий из двух 33-этажных высоток.

Разрешение на их строительство было получено компанией «Диалектика» еще в 2008. Однако никаких работ не велось. В 2019 мэрия вернула землю в муниципальную собственность. После чего выставила вновь на торги. Компания «Инвест-Капитал» выкупила участок за 291, 9 млн рублей.

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