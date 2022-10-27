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Высотки на набережной «понизили» до 8 этажей

Высотки на набережной «понизили» до 8 этажей
Иллюстрация: Сибдом

Вместо двух 33-этажных башен в районе набережной появится один жилой комплекс средней этажности с коммерческой недвижимостью.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает «Сибдом». Застройщик — компания «Инвест-Капитал», уже представил проект депутатам горсовета. Это жилой комплекс на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата. Он не превысит 8 этажей. Помимо жилых помещений планируют построить офисные. Также обещают подземный паркинг на 75 машиномест.  Это будет жилой комплекс премиального сегмента с квартирами от 65 до 200 кв.м.

Напомним, ранее на этой же площадке хотели возвести ЖК «Штерн-Хаус» состоящий из двух 33-этажных высоток.

Высотки на набережной «понизили» до 8 этажей 1

Разрешение на их строительство было получено компанией «Диалектика» еще в 2008. Однако никаких работ не велось. В 2019 мэрия вернула землю в муниципальную собственность. После чего выставила вновь на торги. Компания «Инвест-Капитал» выкупила участок за   291, 9 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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