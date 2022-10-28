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Банк Уралсиб снизил ставки по льготной и семейной ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по льготной и семейной ипотеке
Иллюстрация: vk.com/bankuralsib

Минимальные ставки теперь составляют 6,59% и 5,59% в зависимости от продукта.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб снизил ставки по программе «Ипотека с господдержкой» и программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. 

По программе «Ипотека с господдержкой» ставка составляет для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 6,59% годовых при сумме кредита до 12 миллионов рублей включительно и 7% годовых при сумме кредита более 12 миллионов рублей; для остальных регионов — 6,59% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 7% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей.

По программе «Ипотека для семей с детьми» ставка составляет для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 5,59% годовых при сумме кредита до 12 миллионов рублей включительно и 6% годовых при сумме кредита более 12 миллионов рублей; для остальных регионов — 5,59% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 6% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15). www.uralsib.ru

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С нее можно не только снимать наличные в банкоматах различных банков, но и удаленно оплачивать товары и услуги.

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Мероприятие было посвящено мерам, способствующим развитию ипотеки.

Автор: Александр Вознесенский
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