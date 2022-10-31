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В Красноярске вышел октябрьский номер журнала «Деловой квартал»

В Красноярске вышел октябрьский номер журнала «Деловой квартал»
Иллюстрация: ДК

Команда «Делового квартала» выпустила очередной номер журнала. Он доступен и онлайн.

#НОВОСТИ
На обложке номера изображен проект нового жилого комплекса «Чижи» от ГСК «Арбан». Мы узнали, каким будет новый жилой район и рассказываем об этом на страницах номера.
 
«ДК-Красноярск» опросил бизнесменов и выяснил, как они перестроили работу в новой реальности. И еще мы спросили у обладателей «Человека года» прошлых лет, ожидали ли они что выиграют. 
 
В этом номере мы публикуем большое интервью с генеральным директором международной группы компаний TIKSAN GROUP Сергеем Кимом. Он рассказывает историю семейного бизнеса, говорит о поддержке и развитии дела на человеческих и семейных началах. А еще своей историей успеха поделился ресторатор Александр Митраков.
 
В этом номере мы рассказываем, как устроена гольф-индустрия в России и почему Красноярск с проектом гольф-поля в ландшафтном парке «Юдинская долина» может занять в ней достойные позиции. 
 
Что нужно для развития творческих бизнесов? Об этом эксперты отрасли поговорили на дискуссионом клубе «ДК-Красноярск». Несколько материалов номера посвящены медицинской тематике. Так, в центре Красноярска открылась глазная клиника, а специалисты «Клиники в Северном» освоили имплантацию волос.
 
Елена Клецкая, основатель консалтинговой компании ART BURO, рассказала о перспективах инвестирования в предметы искусства и особенностях работы в новой реальности. А о социальных проблемах и доступности городской среды мы поговорили с Натальей Каптелининой, депутатом горсовета Красноярска.
 
 
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Главный номер этого года непривычно «толстый». В нем — интервью с представителями бизнеса, топ-100 лидеров бизнеса, актуальный блиц-опрос к началу нового учебного года.

Автор: Петр Савельев
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