В Красноярске вышел октябрьский номер журнала «Деловой квартал»

Команда «Делового квартала» выпустила очередной номер журнала. Он доступен и онлайн.

На обложке номера изображен проект нового жилого комплекса «Чижи» от ГСК « Арбан ». Мы узнали, каким будет новый жилой район и рассказываем об этом на страницах номера.

«ДК-Красноярск» опросил бизнесменов и выяснил, как они перестроили работу в новой реальности. И еще мы спросили у обладателей « Человека года » прошлых лет, ожидали ли они что выиграют.

В этом номере мы публикуем большое интервью с генеральным директором международной группы компаний TIKSAN GROUP Сергеем Кимом. Он рассказывает историю семейного бизнеса, говорит о поддержке и развитии дела на человеческих и семейных началах. А еще своей историей успеха поделился ресторатор Александр Митраков

В этом номере мы рассказываем, как устроена гольф-индустрия в России и почему Красноярск с проектом гольф-поля в ландшафтном парке «Юдинская долина» может занять в ней достойные позиции.

Что нужно для развития творческих бизнесов? Об этом эксперты отрасли поговорили на дискуссионом клубе «ДК-Красноярск». Несколько материалов номера посвящены медицинской тематике. Так, в центре Красноярска открылась глазная клиника, а специалисты «Клиники в Северном» освоили имплантацию волос.

Елена Клецкая, основатель консалтинговой компании ART BURO, рассказала о перспективах инвестирования в предметы искусства и особенностях работы в новой реальности. А о социальных проблемах и доступности городской среды мы поговорили с Натальей Каптелининой, депутатом горсовета Красноярска.

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