Основатели красноярского «Светофора» ушли из Бельгии
Российский ритейлер «Светофор», который развивает в других странах дискаунтеры Mere, закрыл точку в Бельгии. Единственный магазин в стране работал в Опвейке. Его открыли весной.
По информации Retail Detail, магазин закрылся внезапно. О том, что ритейлер больше не работает, покупателей накануне предупредили в соцсетях. Небольшим оптовикам готовы продать остатки товара со склада.
Компания намеревалась открыть в Бельгии 10 торговых точек. По информации иностранных изданий, ретейлер от этих планов по-прежнему не отказывается. Весной компания закрыла магазин в Великобритании. Уже на старте у Mere возникли проблемы с поставщиками, из-за этого полки магазина пустовали.
Справка
Торговая сеть была основана в 2009. Магазины «Светофор» работают в формате жесткого дискаунтера. Средняя площадь магазинов — 1000 кв. м. Они работают по принципу самообслуживания. В оформлении — минимальный дизайн, товары зачастую продают в коробках.
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«Светофор» за полгода открыл более 800 точек — половину всех новых магазинов в стране
«Жесткий дискаунтер» с корнями из Сибири вышел на первое место по приросту торговых площадей в России. По объему выручки «Светофор» занял пятое место, обогнав «Ашан», Metro и «О’кей».
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Красноярка попала в топ богатейших женщин с состоянием 50 млрд рублей
Валентина Шнайдер, коренная красноярка, владелица торговой сети «Светофор», вошла в ТОП-5 «богатейших женщин России» по версии Forbes.Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России
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Совокупное состояние участниц топ-25 составило $25,3 млрд. Состояние Бакальчук выросло на 1200% за год. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира.