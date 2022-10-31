Основатели красноярского «Светофора» ушли из Бельгии

Российский ритейлер «Светофор», который развивает в других странах дискаунтеры Mere, закрыл точку в Бельгии. Единственный магазин в стране работал в Опвейке. Его открыли весной.

По информации Retail Detail , магазин закрылся внезапно. О том, что ритейлер больше не работает, покупателей накануне предупредили в соцсетях. Небольшим оптовикам готовы продать остатки товара со склада.

Компания намеревалась открыть в Бельгии 10 торговых точек. По информации иностранных изданий, ретейлер от этих планов по-прежнему не отказывается. Весной компания закрыла магазин в Великобритании. Уже на старте у Mere возникли проблемы с поставщиками, из-за этого полки магазина пустовали.