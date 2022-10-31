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Основатели красноярского «Светофора» ушли из Бельгии

Основатели красноярского «Светофора» ушли из Бельгии
Иллюстрация: Freepik/mrsiraphol

Российский ритейлер «Светофор», который развивает в других странах дискаунтеры Mere, закрыл точку в Бельгии. Единственный магазин в стране работал в Опвейке. Его открыли весной.

#НОВОСТИ
По информации Retail Detail, магазин закрылся внезапно. О том, что ритейлер больше не работает, покупателей накануне предупредили в соцсетях. Небольшим оптовикам готовы продать остатки товара со склада. 
 
Компания намеревалась открыть в Бельгии 10 торговых точек. По информации иностранных изданий, ретейлер от этих планов по-прежнему не отказывается. Весной компания закрыла магазин в Великобритании. Уже на старте у Mere возникли проблемы с поставщиками, из-за этого полки магазина пустовали.

Справка

 
Торговая сеть была основана в 2009. Магазины «Светофор» работают в формате жесткого дискаунтера. Средняя площадь магазинов — 1000 кв. м. Они работают по принципу самообслуживания. В оформлении — минимальный дизайн, товары зачастую продают в коробках.
 

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Автор: Петр Савельев
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