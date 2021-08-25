Красноярка попала в топ богатейших женщин с состоянием 50 млрд рублей

Валентина Шнайдер, коренная красноярка, владелица торговой сети «Светофор», вошла в ТОП-5 «богатейших женщин России» по версии Forbes.

Г-жа Шнайдер оказалась в топ-5 самых богатых женщин страны по версии делового издания Forbes. Состояние бизнес-леди оценивается в 650 млн долларов (около 50 млрд рублей).

Валентина Шнайдер и ее семья — собственники сети дискаунтеров «Светофор». Сеть начала работу в 2009 году — до этого семья Шнайдеров — Валентина и сыновья — Сергей и Андрей — занимались продажей алкоголя, развивали сеть пивных магазинов «Напильник».

После объявления пандемии в 2020 году сеть дискаунтеров «Светофор» стала быстро расти, и выручка компании поднялась на 40% до 201 млрд рублей, — пишет Forbes со ссылкой на агентство Infoline.

Сейчас сеть «Светофоров» составляет 1600 магазинов — в России, Беларуси, Казахстане, Китае и Европе. в странах ЕС сеть работает под названием Mere, в планах развитие точек в Румынии, Германии, Азербайджане, Польше, Бельгии, Великобритании и Литве.

Такой успех обеспечивает выбранная бизнес-модель, которая описана следующим образом:

Цены в сети на 20% ниже среднерыночных благодаря прямому сотрудничеству с производителями, жесткой политике затрат и минимальной торговой марже;

Заказчик экономит время на поиск товаров и покупок;

В сети клиент платит за товары, а не за бренд;

Удобное расположение магазинов и легкий доступ;

Отсутствие платы за вход со стороны производителей;

Отсутствие дополнительных сборов, бонусов и подобных механизмов;

80% товары ежедневного потребления;

Минимальное аскетичное исполнение торгового зала, броское внешнее оформление;

Клиентами сети Svetofor являются люди, которым нравится экономить время и деньги. Многие из них являются семьями со средним и низким доходом, которые тщательно планируют покупки и посещают магазин 1-2 раза в неделю.

Сеть «Светофор» управляется ГК «Торгсервис». Основной владелец группы — семья Шнайдер, владеющая 92,5% в ООО «Торгсервис 124», 4,5% принадлежит Валерию Яковлеву и 3% Андрею Вейкулайнену.

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