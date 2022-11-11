Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.11
61,24
61,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Предпринимателям из Красноярска расскажут, как сделать прибыльным Telegram-канал

Предпринимателям из Красноярска расскажут, как сделать прибыльным Telegram-канал
Иллюстрация: организаторы мероприятия

В Красноярске пройдет «Российская креативная неделя – Сибирь». В рамках мероприятия эксперты расскажут, как сделать Telegram-канал успешным и прибыльным.

#НОВОСТИ

Вадим Ветерков — публицист, книжный критик, соавтор Telegram-канала «Бахчисарайские гвоздики» и Александр Цыпкин — писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям и Алена Бердова — автор Telegram-канала Berdovaalena поделятся с красноярцами правилами успешной работы с онлайн-платформой в рамках сессии «У меня тоже голос, я тоже… Telegram-каналы как новые медиа».

Что сегодня представляет собой Telegram с точки зрения новых медиа в России и по каким законам он работает?
Как российские Telegram-каналы работают с аудиторией и каковы ближайшие перспективы развития этой кроссплатформенной системы?
Каково реальное влияние этой площадки и насколько она открыта для начинающих предпринимателей?
На все эти вопросы ответят эксперты.
 
Встреча пройдет 24 ноября 2022 в основном зале конгресс-холла Сибирского федерального университета.
 
Начало мероприятия в 15:00. 
 
Предпринимателям из Красноярска расскажут, как сделать прибыльным Telegram-канал 1
 
Программа второго окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь» будет состоять из 50 мероприятий. Участниками станут более 200 спикеров — представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, столичных и региональных лидеров креативных индустрий. На форуме будет работать шесть площадок:
  • деловая программа;
  • архитектура, дизайн, мода, искусства;
  • медиа, издательское дело, маркетинг;
  • кино и анимация, компьютерная графика;
  • IT, гейминдустрия и креативное предпринимательство.
Вход на мероприятие для посетителей свободный.
 
Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте и в группе «Российской креативной недели» в ВКонтакте. 
 
Напомним, в 2021 в форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» приняли участие 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов. Участники форума обсудили развитие креативного потенциала Сибири и других регионов страны. Онлайн-трансляции дискуссий собрали более 2,5 млн просмотров в социальной сети VK.
Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендамиВ Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендами
  • Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»
  • В Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центрВ Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центр
  • Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023
  • Экспертный совет номинации «Жилой комплекс» провел очное заседание и выбрал финалистовЭкспертный совет номинации «Жилой комплекс» провел очное заседание и выбрал финалистов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.