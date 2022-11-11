Предпринимателям из Красноярска расскажут, как сделать прибыльным Telegram-канал

В Красноярске пройдет «Российская креативная неделя – Сибирь». В рамках мероприятия эксперты расскажут, как сделать Telegram-канал успешным и прибыльным.

Вадим Ветерков — публицист, книжный критик, соавтор Telegram-канала «Бахчисарайские гвоздики» и Александр Цыпкин — писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям и Алена Бердова — автор Telegram-канала Berdovaalena поделятся с красноярцами правилами успешной работы с онлайн-платформой в рамках сессии «У меня тоже голос, я тоже… Telegram-каналы как новые медиа».

Что сегодня представляет собой Telegram с точки зрения новых медиа в России и по каким законам он работает?

Как российские Telegram-каналы работают с аудиторией и каковы ближайшие перспективы развития этой кроссплатформенной системы?

Каково реальное влияние этой площадки и насколько она открыта для начинающих предпринимателей?

На все эти вопросы ответят эксперты.

Встреча пройдет 24 ноября 2022 в основном зале конгресс-холла Сибирского федерального университета

Начало мероприятия в 15:00.

Программа второго окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь» будет состоять из 50 мероприятий. Участниками станут более 200 спикеров — представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, столичных и региональных лидеров креативных индустрий. На форуме будет работать шесть площадок:

деловая программа;

архитектура, дизайн, мода, искусства;

медиа, издательское дело, маркетинг;

кино и анимация, компьютерная графика;

IT, гейминдустрия и креативное предпринимательство .

Вход на мероприятие для посетителей свободный.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте и в группе «Российской креативной недели» в ВКонтакте.

Напомним, в 2021 в форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» приняли участие 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов. Участники форума обсудили развитие креативного потенциала Сибири и других регионов страны. Онлайн-трансляции дискуссий собрали более 2,5 млн просмотров в социальной сети VK.