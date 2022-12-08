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В Красноярске назвали лучшего топ-менеджера года

В Красноярске назвали лучшего топ-менеджера года
Иллюстрация: коллаж ДК

В этой номинации награду вручали впервые. Ее учредила краевое отделение Президентской программы подготовки управленческих кадров.

#НОВОСТИ

Лучшим топ-менеджером Красноярского края в 2022 признали генерального директора Печатного Центра КПД Андрея Малюгина. Об этом объявили сегодня на церемонии награждения премии «Человек года» в Красноярске.

Подобная номинация в премии «Человек года» появилась впервые. Ее учредителем стало отделение Президентской программы подготовки управленческих кадров Красноярском крае. В ней состязались руководители краевых предприятий из числа выпускников программы.

Андрей Малюгин закончил Президентскую программу в 2019. После этого ему удалось увеличить производственные площади своей компании, которая занимается изготовлением печатной и сувенирной продукции, в 20 раз, а инвестиции — на 200%.

Помимо Малюгина в тройку лидеров этой номинации также вошли генеральный директор «Сибирской финансовой системы» Валентин Богомолов и заместитель генерального директора «Центра профессиональных услуг» Юлия Кибардина.

Вручал награду победителю председатель Ассоциации выпускников Президентской программы «Красноярский лидер» Василий Ерошин.

Премия «Человек года» в 2022 вручается в Красноярске уже в 13 раз. Ее учредителем является местная редакция журнала «Деловой квартал».

Автор: Петр Савельев
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