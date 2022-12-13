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Красноярский край стал чемпионом по лесным доходам бюджета

Красноярский край стал чемпионом по лесным доходам бюджета
Иллюстрация: t.me/roslesinforgg

В целом Сибирь отстает Северо-Западного округа, но два ее региона идут в лидерах.

#НОВОСТИ

За девять месяцев 2022 Красноярский край заработал на лесе более 4,4 млрд рублей, что на 5,8% больше, чем за тот же срок годом ранее. Такие данные опубликовал Рослесинфорг.

По информации ведомства, финансовый результат региона самый большой не только в Сибири, но и в целом по России. На втором месте идет Иркутская область, заработавшая около 4 млрд рублей (+14,1%), а на третьем — Республика Коми с 3,3 млрд (+15,7%).

Среди округов РФ лидирует Северо-Западный. Входящие в него регионы заработали на лесах 13 млрд рублей. СФО идет вторым с 12 млрд., а далее — Дальний Восток (8,5 млрд).

В целом по России доходы лесного бюджета за три квартала 2022 составили 53,9 млрд рублей, что примерно на 3,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Красноярский край стал чемпионом по лесным доходам бюджета 1

Основная часть доходов получена за счет выдачи участков в аренду для заготовки древесины — более 60% от общего объема. Геологическое изучение недр и добыча полезных ископаемых в лесах принесли около 23% доходов, а строительство и эксплуатация линейных объектов — более 7%. На организацию отдыха и туризма приходится чуть больше 3% доходов», — уточнили в Рослесинфорге.

Добавим, что по итогу девяти месяцев 2022, по данным Россельхознадзора, из Красноярского края было вывезено порядка 6 млн кубометров деловой древесины и пиломатериалов. Основная часть — 4,8 млн «кубов» — ушла на экспорт.

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Основная масса — это уголь. Также большую долю грузооборота составляют нефтепродукты и зерно.

Треть сибирской древесины заготовлена в Красноярском крае

Объемы лесозаготовки в СФО за полгода пусть незначительно, но снизились, как, в общем, и в целом по России. Край же немного прибавил.

 

Автор: Петр Савельев
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