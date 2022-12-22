Гоночную трассу «Красное кольцо» выкупил руководитель сети автошкол Красноярска
Директор красноярской сети автошкол «Драйв» Александр Борисов стал новым владельцем гоночной трассы «Красное кольцо». Сумма сделки не разглашается.
Порталу NGS24.RU бизнесмен сообщил, что он планирует модернизировать инфраструктуру гоночной трассы. Там по-прежнему будут проводить соревнования для любителей скорости. Вместе с этим на территории планируют развивать детские автошколы. Александр Борисов намерен наладить связи с Российской автомобильной федерацией и провести гонку с участием ее комиссаров.
Александр Борисов является руководителем и учредителем четырех компаний в Красноярске. Основной вид деятельности трех компаний (ООО «Диалог-Сервис», ООО «Диалог-Авто», ЧПОУ Автошкола «Драйв») — подготовка водителей в автошколах. А ООО «Вектор-М» занимается стоянка для автомобилей.
В 2020 имущество спортивно-развлекательного комплекса выставил на продажу «Енисейский объединенный банк», в залоге у которого он находился. Кредиторы готовы были продать нежилое здание почти в 700 кв. м, комплекс «Автодром», кольцевую гоночную трассу для проведения соревнований в 39 тыс. кв. м и 9 рекламных конструкций. Сумма продажи комплекса тогда не сообщалась.
Справка
«Красное кольцо» с 2007 собирает соревнования разных уровней. Нередко тут ставились и рекорды. В последние годы там в летнем сезоне стали проводить бесплатные заезды по пятницам и выходным. Это сделали для того, чтобы на улицах города было меньше любителей покататься на высокой скорости.
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