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Гоночную трассу «Красное кольцо» выкупил руководитель сети автошкол Красноярска

Гоночную трассу «Красное кольцо» выкупил руководитель сети автошкол Красноярска
Иллюстрация: wirestock / freepik.com

Директор красноярской сети автошкол «Драйв» Александр Борисов стал новым владельцем гоночной трассы «Красное кольцо». Сумма сделки не разглашается.

#НОВОСТИ
Порталу NGS24.RU бизнесмен сообщил, что он планирует модернизировать инфраструктуру гоночной трассы. Там по-прежнему будут проводить соревнования для любителей скорости. Вместе с этим на территории планируют развивать детские автошколы. Александр Борисов намерен наладить связи с Российской автомобильной федерацией и провести гонку с участием ее комиссаров. 
 
Александр Борисов является руководителем и учредителем четырех компаний в Красноярске. Основной вид деятельности трех компаний (ООО «Диалог-Сервис», ООО «Диалог-Авто», ЧПОУ Автошкола «Драйв») — подготовка водителей в автошколах. А  ООО «Вектор-М» занимается стоянка для автомобилей.
 
В 2020 имущество спортивно-развлекательного комплекса выставил на продажу «Енисейский объединенный банк», в залоге у которого он находился. Кредиторы готовы были продать нежилое здание почти в 700 кв. м,  комплекс «Автодром», кольцевую гоночную трассу для проведения соревнований в 39 тыс. кв. м и 9 рекламных конструкций. Сумма продажи комплекса тогда не сообщалась.

Справка

 
«Красное кольцо» с 2007 собирает соревнования разных уровней. Нередко тут ставились и рекорды. В последние годы там в летнем сезоне стали проводить бесплатные заезды по пятницам и выходным. Это сделали для того, чтобы на улицах города было меньше любителей покататься на высокой скорости.
 

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    Идея принадлежит ГИБДД: это безопаснее для гонщиков. Время на трассе для гонщиков оплатят из бюджета.

 

Автор: Петр Савельев
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