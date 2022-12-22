Гоночную трассу «Красное кольцо» выкупил руководитель сети автошкол Красноярска

Справка

«Красное кольцо» с 2007 собирает соревнования разных уровней. Нередко тут ставились и рекорды. В последние годы там в летнем сезоне стали проводить бесплатные заезды по пятницам и выходным. Это сделали для того, чтобы на улицах города было меньше любителей покататься на высокой скорости.