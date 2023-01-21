Назначен новый начальник полиции Емельяновского района

Александр Речицкий, начальник МВД края, представил личному составу отдела нового руководителя.

Подполковник полиции Андрей Фомин начал службу в органах внутренних дел с 1996 в должности участкового инспектора и прошел путь до замначальника МВД в Назарово.

Приказ о назначении был подписан 14 января 2023.

Г-н Фомин имеет государственную награду «За отличие в охране общественного порядка», награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» 1…3 степеней и знаком «Лучший участковый Красноярского края».

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