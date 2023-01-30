В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене
Участок на Красрабе мэрия предоставила для строительства кафе быстрого питания. Там должен был появиться капитальный объект, но построили временное сооружение.
Заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников подписал распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в микрорайоне Николаевка.
В Красноярске около ТРК «Комсомолл» не будут строить аквапарк
В администрации города сообщили, что около ТРК «Комсомолл» невозможно никакое строительство. Земельный участок находится там в аренде до 2063 года, там может находиться только ТРЦ.
В Красноярске продали участок компании «Крепость»
Подведены итоги торгов по продаже имущества обанкроченной компании ПКФ «Крепость». Были реализованы земельный участок и нежилое здание на улице Малиновского.