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В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене

В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Участок на Красрабе мэрия предоставила для строительства кафе быстрого питания. Там должен был появиться капитальный объект, но построили временное сооружение.

#НОВОСТИ
Факт незаконного выкупа земельного участка под видом строительства здания кафе выявила прокуратура. В ведомстве рассказали, что арендатору предоставили участок площадью около 1,5 тыс. кв. м. Мужчина построил там временное сооружение, без капитального фундамента. Специалисты департамента градостроительства не проверили, что было возведено на участке и не глядя выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого красноярец зарегистрировал право собственности на здание и выкупил землю на льготных условиях — за 15% от кадастровой стоимости. 
 
В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене 1
 
В итоге бюджету города нанесли ущерб в размере более 5,6 млн рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
 
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Автор: Петр Савельев
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