В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене

Участок на Красрабе мэрия предоставила для строительства кафе быстрого питания. Там должен был появиться капитальный объект, но построили временное сооружение.

Факт незаконного выкупа земельного участка под видом строительства здания кафе выявила прокуратура. В ведомстве рассказали, что арендатору предоставили участок площадью около 1,5 тыс. кв. м. Мужчина построил там временное сооружение, без капитального фундамента. Специалисты департамента градостроительства не проверили, что было возведено на участке и не глядя выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого красноярец зарегистрировал право собственности на здание и выкупил землю на льготных условиях — за 15% от кадастровой стоимости.

В итоге бюджету города нанесли ущерб в размере более 5,6 млн рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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