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Экс-глава Березовки стал фигурантом еще двух уголовных дел

Экс-глава Березовки стал фигурантом еще двух уголовных дел
Иллюстрация: aif.ru

В отношении бывшего главы поселка Березовка Сергея Суслова возбуждены новые уголовные дела о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками

#НОВОСТИ

По материалам прокуратуры Красноярского края в отношении экс-главы поселка Березовка Сергея Суслова возбуждено еще 2 уголовных дела о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками.

По версии следствия, глава Березовки, не имея на то законных оснований, передал в собственность физическим лицам по заниженным ценам 2 земельных участка общей площадью более 17 тысяч кв. м. Впоследствии они распорядились участками по своему усмотрению. В результате незаконных действий ущерб причинен местному бюджету. Прокуратура направила в суд иски о признании заключенных сделок недействительными.

Всего в производстве следствия и суда в отношении обвиняемого теперь находятся уголовные дела по 10 эпизодам преступной деятельности.

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В Красноярском краезавершилось расследование уголовного дела в отношении главы пгт. Березовка, которого обвиняют в незаконной приватизации участков.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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