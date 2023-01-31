Экс-глава Березовки стал фигурантом еще двух уголовных дел
В отношении бывшего главы поселка Березовка Сергея Суслова возбуждены новые уголовные дела о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками
По материалам прокуратуры Красноярского края в отношении экс-главы поселка Березовка Сергея Суслова возбуждено еще 2 уголовных дела о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками.
По версии следствия, глава Березовки, не имея на то законных оснований, передал в собственность физическим лицам по заниженным ценам 2 земельных участка общей площадью более 17 тысяч кв. м. Впоследствии они распорядились участками по своему усмотрению. В результате незаконных действий ущерб причинен местному бюджету. Прокуратура направила в суд иски о признании заключенных сделок недействительными.
Всего в производстве следствия и суда в отношении обвиняемого теперь находятся уголовные дела по 10 эпизодам преступной деятельности.
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