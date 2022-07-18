Глава Березовки пойдет под суд за незаконную продажу земли на 5 млн рублей
В Красноярском краезавершилось расследование уголовного дела в отношении главы пгт. Березовка, которого обвиняют в незаконной приватизации участков.
По версии следствия, в 2017 году Сергей Суслов заключил два договора купли-продажи земельных участков, расположенных на территории поселения, которые приобрел местный житель по заниженной стоимости. В результате администрации поселка был причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.
Муниципальному чиновнику предъявлено обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, согласно ч. 2 ст. 286 УК РФ. Сергею Суслову грозит до семи лет лишения свободы. Сам глава поселка вину не признал.
Следователи отправили доказательства для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.
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