Глава Березовки пойдет под суд за незаконную продажу земли на 5 млн рублей

В Красноярском краезавершилось расследование уголовного дела в отношении главы пгт. Березовка, которого обвиняют в незаконной приватизации участков.

По версии следствия, в 2017 году Сергей Суслов заключил два договора купли-продажи земельных участков, расположенных на территории поселения, которые приобрел местный житель по заниженной стоимости. В результате администрации поселка был причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.

Муниципальному чиновнику предъявлено обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, согласно ч. 2 ст. 286 УК РФ. Сергею Суслову грозит до семи лет лишения свободы. Сам глава поселка вину не признал.

Следователи отправили доказательства для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.

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