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Сергей Журавлев: «Кибермошенники начали фиктивно трудоустраивать людей»

Сергей Журавлев: «Кибермошенники начали фиктивно трудоустраивать людей»
Иллюстрация: коллаж ДК

Обещания легкой и высокооплачиваемой работы могут обернуться потерянными деньгами.

#МНЕНИЯ

Сергей Журавлев, управляющего красноярским отделением Банка России:

Блоги DK.ru

Странные и граничащие с мошенничеством предложения о трудоустройстве — не новость для российского (и не только) рынка труда. Но в последнее время они обрели новые черты. И как водится сейчас — с приставкой кибер.

Суть этой новой, достаточно популярной сегодня, схемы в следующем. Злоумышленники через мессенджеры или по электронной почте присылают человеку предложение о работе. Условия ее очень привлекательные: легкая, хорошо оплачиваемая, специальной подготовки не требующая. Как правило оговаривается, что это продажи на маркетплейсах. Понятно, что желающие находятся.

Потенциальным работникам присылают ссылку, которая ведет в мессенджер, где с ними вступает в переписку «менеджер по подбору персонала». У желающих поработать могут уточнять телефонные номера, данные банковских карт и т.п. А в закрепление договоренности о работе мошенники предлагают внести вступительные взнос, поясняя тем, что это необходимо для регистрации и активации рабочего аккаунта. Взнос небольшой, как правило несколько сотен рублей.

Многие легко расстаются с этими деньгами в надежде на удачное трудоустройство. Естественно, деньги уходят к мошенникам. Но это не основные неприятности потерпевших. Данные их карт и номера телефонов аферисты используют для взлома личных кабинетов на сайтах банков и кражи средств со счетов.

Что посоветовать красноярцам... Быть внимательными, контролировать и анализировать всю поступающую информацию. Мошенники зачастую отличные психологи. У них неплохо получается войти к человеку в доверие. В представленной схеме они в деталях прописывают легенду, что нужно сделать для «трудоустройства», предлагают внести небольшой взнос, величина которого скорее всего не насторожит, но основная их цель — получить доступ к финансовой информации потенциальной жертвы.

Чтобы не быть обманутым, надо следовать основным правилам безопасности. Главное — никому не сообщать персональную информацию данные, данные своих карт и счетов, смс-коды. Также не следует переходить по ссылкам, присланным от неизвестных абонентов, следовать инструкциям незнакомцев. Во всех подобных ситуациях надо быть крайне бдительными.

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Автор: Петр Савельев
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