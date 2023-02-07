«Красноярский хлеб» выплатил долг по зарплате 22+ млн рублей

Установлено, что компания с 2018 имеет перед 269 работниками задолженность по оплате труда в размере свыше 22 млн рублей.

Прокуратурой принят комплекс мер реагирования: в организацию внесено представление, по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», предыдущий конкурсный управляющий неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ «Неправомерные действия при банкротстве», — сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена.

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