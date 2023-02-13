Где в России жить хорошо? Красноярск поднялся в рейтинге качества жизни

Эксперты РИА Новости подготовили одиннадцатый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Красноярский край по итогам 2022 в нем заметно поднялся вверх.

Регион занимает 37-е место, по итогам 2021 — располагался на 44-м месте. Среди других городов Сибири позиции лучше только у Новосибирской области (21-е место). Например, Томская область занимает 49 место, Иркутская область — 60 место, соседняя Хакасия — 61-е место.

Первые три места в рейтинге традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область. В аутсайдерах оказались Бурятия (80-е место), Забайкальский край (81-е место), Еврейская автономная область (82-е место), Республики Ингушетия (83-е место) и Тува (85-е место).

рейтинга эксперты учитывают уровень доходов населения, занятость населения, жилищные условия, демографию, экономические и экологические показатели, уровень развития малого бизнеса и другое. Используются данные Росстата, При подготовкеэксперты учитывают уровень доходов населения, занятость населения, жилищные условия, демографию, экономические и экологические показатели, уровень развития малого бизнеса и другое. Используются данные Росстата, Минздрава Минфина России, ЦБ РФ

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