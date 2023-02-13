Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.02
72,79
78,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Где в России жить хорошо? Красноярск поднялся в рейтинге качества жизни

Где в России жить хорошо? Красноярск поднялся в рейтинге качества жизни
Иллюстрация: Дмитрий Бондарев / Город Красноярск

Эксперты РИА Новости подготовили одиннадцатый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Красноярский край по итогам 2022 в нем заметно поднялся вверх.

#НОВОСТИ
Регион занимает 37-е место, по итогам 2021 — располагался на 44-м месте. Среди других городов Сибири позиции лучше только у Новосибирской области (21-е место). Например, Томская область занимает 49 место, Иркутская область — 60 место, соседняя Хакасия — 61-е место. 
 
Первые три места в рейтинге традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область. В аутсайдерах оказались Бурятия (80-е место), Забайкальский край (81-е место), Еврейская автономная область (82-е место), Республики Ингушетия (83-е место) и Тува (85-е место).
 
При подготовке рейтинга эксперты учитывают уровень доходов населения, занятость населения, жилищные условия, демографию, экономические и экологические показатели, уровень развития малого бизнеса и другое. Используются данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ.
 
Читайте также:
 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Красноярска и муниципальных облигаций на уровне ruА, присвоенный 19 февраля 2021 года.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярское метро продлят до Емельяновского районаКрасноярское метро продлят до Емельяновского района
  • Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022
  • «Горите в огне»: Роспотребнадзор одобрил проект крематория в Красноярске«Горите в огне»: Роспотребнадзор одобрил проект крематория в Красноярске
  • Исследуя ч/б и чувства: куда сходить в Красноярске 11…17 февраля 2023Исследуя ч/б и чувства: куда сходить в Красноярске 11…17 февраля 2023
  • Максим Гуревич останется в СИЗО до середины мартаМаксим Гуревич останется в СИЗО до середины марта
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.