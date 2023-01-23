Красноярску подтвердили кредитный рейтинг на высоком уровне

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Красноярска и муниципальных облигаций на уровне ruА, присвоенный 19 февраля 2021 года.

Уровень рейтинговой оценки отражает умеренно высокую кредитоспособность и финансовую надежность города, а также высокую степень ликвидности и устойчивости бюджета. Прогноз по рейтингу изменен на позитивный. Ранее у города действовал кредитный рейтинг на уровне ruА со стабильным прогнозом», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Изменение прогноза на позитивный связано с тем, что эксперты агентства ожидают улучшения ряда экономических и финансовых показателей муниципалитета. Также в последние годы в Красноярске есть тенденция к снижению долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга. Эксперты «Эксперт РА» отметили улучшение экономической ситуации в Красноярске по итогам 2022, сохранение уровня безработицы на уровне 2021 и рост средней заработной платы . По сравнению с 2021 доходы Красноярска выросли на 15% и составили 52,1 млрд рублей. Доля собственных доходов в структуре доходов городского бюджета составила 52%. Кроме того, эксперты отметили низкий уровень долговой нагрузки города. На января 2023 он сократился на 17,1% и составил 6,6 млрд рублей. Его доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 24,2%.

Справка Справка Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» основано в 1997 году, оно является старейшим и крупнейшим российским рейтинговым агентством, как по числу клиентов, так и по числу сотрудников.

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И сам рейтинг, и прогноз по нему остаются весьма стабильными с февраля 2020 года, когда он понадобился для выпуска муниципалитетом пятилетних облигаций.

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Теперь у региона четыре довольно высоких рейтинга, в том числе и от международных агентств. Считается, что это отражает правильность бюджетной политики.