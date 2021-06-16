Красноярскому краю повысили еще один кредитный рейтинг

Теперь у региона четыре довольно высоких рейтинга, в том числе и от международных агентств. Считается, что это отражает правильность бюджетной политики.

Международное агентство Moody’s (Moody’s Investors Service) пересмотрела кредитный рейтинг Красноярского края, увеличив его с Ва3 до Ва2 со стабильным прогнозом, как и ранее. Об этом сообщили в правительстве региона.

Несмотря на более низкие поступления от основных налогоплательщиков, регион сохранил сбалансированные показатели благодаря трансфертам от федерального правительства и более жесткому контролю за расходами. Консервативное бюджетное планирование и долгосрочное планирование расходов помогают Красноярскому краю избегать существенного роста долга», — цитируют в кабмине отчет агентства.

Сейчас у Красноярского края четыре кредитный рейтинга, которые были пересмотрены сторону повышения в этом году:

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило его до уровня АА- (RU), прогноз «Стабильный»;

Standard & Poor’s оставило его на уровне ВВ но сменила прогноз с «негативного» на «Стабильный»;

его на уровне ВВ но сменила прогноз с «негативного» на «Стабильный»; Fitch подтвердило его на уровне BB+, но улучшила прогноз до «Стабильный».