Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.06
71,83
87,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскому краю повысили еще один кредитный рейтинг

Красноярскому краю повысили еще один кредитный рейтинг
Иллюстрация: krskstate.ru

Теперь у региона четыре довольно высоких рейтинга, в том числе и от международных агентств. Считается, что это отражает правильность бюджетной политики.

#НОВОСТИ
Международное агентство Moody’s (Moody’s Investors Service) пересмотрела кредитный рейтинг Красноярского края, увеличив его с Ва3 до Ва2 со стабильным прогнозом, как и ранее. Об этом сообщили в правительстве региона.
Несмотря на более низкие поступления от основных налогоплательщиков, регион сохранил сбалансированные показатели благодаря трансфертам от федерального правительства и более жесткому контролю за расходами. Консервативное бюджетное планирование и долгосрочное планирование расходов помогают Красноярскому краю избегать существенного роста долга», — цитируют в кабмине отчет агентства.
Сейчас у Красноярского края четыре кредитный рейтинга, которые были пересмотрены сторону повышения в этом году: 
  • Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило его до уровня АА- (RU), прогноз «Стабильный»;
  • Standard & Poor’s оставило его на уровне ВВ но сменила прогноз с «негативного» на «Стабильный»;
  • Fitch подтвердило его на уровне BB+, но улучшила прогноз до «Стабильный».
Также в этом году Красноярску повысили до ruA рейтинг от агентства «Эксперт РА». Прогноз не пересматривали и оставили на уровне «Стабильный».
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает дождливая неделяКрасноярск ожидает дождливая неделя
  • Заболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениямЗаболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениям
  • ГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/чГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/ч
  • «Не заземлили газовоз»: в Новосибирске взорвалась и сгорела автозаправочная станция«Не заземлили газовоз»: в Новосибирске взорвалась и сгорела автозаправочная станция
  • Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в ДубайАрабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.