«Джон Коннор в помощь»: один день с нейросетью

Пиарщики Красноярска из Ассоциации «PR-среда» поделились экспериментами с использованием нейро-ресурсов для корпоративных соцсетей.

На эксперимент решились руководители подразделений по информационной политике СФУ и КГПУ им. В. П. Астафьева. Рассказываем, что получилось.

Ярослава Жигалова, руководитель департамента информационной политики СФУ:

— Идея отдать университетский телеграм-канал на один день во власть нейросети родилась достаточно спонтанно, из обсуждения в рабочем чате департамента информационной политики. До этого момента нейросеть воспринимали, скорее, как чудного художника. Удачной практикой стали портреты институтов, входящих в состав СФУ и 10-секундное видео в телеграме — на тот момент его сделали, чтобы как-то разбавить суровую деловую повестку КЭФ.

Итак, во вторник вечером идея. В среду полдня плотной работы по контент-плану. Объективной сложностью стал выбор тем. Политика канала такова, что в обычной жизни только 20% постов планируемые. Канал позиционируется как максимально оперативно реагирующий на события, часто информация появляется ещё до окончания мероприятия. Мы понимали, что все, что реально произойдёт в четверг, в четверг уже выйти не сможет. Так и случилось. Темами постов стали анонсы или то, что можно назвать «нетленкой» — информация, которая не имеет инфоповода, привязанного к дате.

В среду вечером выпустили анонс:

#эксперимент. Друзья, наша редакция решила провести эксперимент. Возможно, самоубийственный. Весь четверг посты и иллюстрации в телеграм-канале СФУ будет делать нейросеть. На всякий случай, прощаемся. Надеемся, что до пятницы. Но ведь не исключено, что наше руководство решит, что нейросеть ведёт канал лучше.

В ответ получили больше 100 реакций, два дизлайка. В комментариях подписчики писали «Что вы наделали?» и предлагали позвать Джона Коннора в помощь.

Было принципиально решено указывать «авторов». И текстов и иллюстраций. Это добавляло реалистичности и было, как нам показалось, честным перед нейросетями. Это сейчас они бездушные, — решили мы, — а вдруг обучатся и начнут судебные разбирательства из-за авторских прав.

С пишущими нейросетями работали впервые. Пробовали несколько, но тексты взяли только от четырёх. Для одних было достаточно задать тему, другие требовали уточняющих ключевых слов. Для части требовался запрос на английском, для некоторых – на русском языке. CopyMonkey – по ощущениям писала легко и непринуждённо, но напыщено и многословно. Именно из-под её пера возникли такие перлы как «увлекательная природа» и «встречи с белками в лесу возле СФУ стали возможны благодаря благоприятным условиям для их обитания», а также белки в роли «милых и хитрых животных». «Балабол» также оправдал название – но было абсолютно непонятно, откуда возникают персонажи с именами и привязками к университету. Самая «сырая» оказалась ruGPT-3. Она умудрилась приписать нам нового ректора, на что в комментариях тут же отреагировали шуточным «Уволены!». Кроме этого, сеть путала понятия, называла АИС учебником, привела 4 разных и несуществующих аббревиатуры СФУ. Несмотря на то, что в начале каждого поста у нас стоял дисклеймер в виде двух хэштегов #пишетнейросеть, #мынередактируем, здесь мы посчитали нужным добавить дополнительный дисклеймер, дословно скопировав его из описания нейросети. Самой рабочей оказалась Anyword. Но и написание текстов в ней занимало больше времени.

Каждый пост было решено иллюстрировать. Как и с текстовиками, с рисующими нейросетями поиграли, выбирая разные. В одном случае, это была сеть, создающая логотипы, в другом - анимирующая фото по ключевым словам, в третьем боты-улучшалки, в четвёртом – нейросеть-сказочник, но из которой мы только взяли картинку, не воспользовавшись текстом. Почти все нейросети требовали регистрации, английский язык и, как правило, давали только промопопытки, предлагая дальше перейти на платные версии. Больше всего восторгов вызвала Kaiber.

Вечером в среду запрограммировали отложку и в какой-то момент подумали, что в четверг, действительно, будем отдыхать. Но работа в комментариях, ответы на вопросы коллег и журналистов показали тщетность этих надежд. По итогу прибавилось 29 подписчиков и выросла суточная вовлечённость.

Всего вышло 9 постов (что сильно превысило обычную дневную норму), девятым стал пост с нарисованными нейросетью спящими котиками. Он вышел поздно вечером, чего мы обычно не делаем. Но очень захотелось финализировать историю чем-то добрым (эти картинки были единственными, которыми мы не создавали сами, а взяли из канала).

На следующий день утром шуточно отрапортовали подписчикам, что руководство оставляет нас на работе и восстание машин отменяется.

Редакции эксперимент зашёл. Есть ощущение, что и подписчикам тоже было интересно наблюдать за тем, как ведут соцсеть временные захватчики. И ещё стало понятно, что, как минимум, в ближайшее время команду информдепартамента на нейросеть менять не станут.

Мария Луговская, начальник отдела информационной политики КГПУ им. В. П. Астафьева:

— Мы работали над созданием портретов факультетов и институтов КГПУ с нейронной сетью Stable Diffusion. Задавали ей текстовые характеристики, а она на их основе рисовала портреты. С одной стороны, это было увлекательно: надо было придумать точное описание на английском языке, уточнять запрос по мере появления картинок. Сеть часто выдавала портреты с тремя руками или шестью пальцами. С другой стороны, мы столкнулись с тем, что почти все «хорошие сети», которые работают с графикой, в использовании достаточно сложные — надо знать хотя бы немного программирование.

Процесс увлекательный, поэтому решили на следующей неделе провести эксперименты с ChatGPT. С текстом все проще и это реально работает. Ради смеха попробовали написать пару пост-релизов и страшно то, что часть материала можно забрать на сайт, ведь они хорошо написаны.

Если сети продолжат учиться, то нас ждёт интересный новый мир. Он уже давно с нами, просто теперь в смартфоне у каждого появятся все более явственные доказательства его существования.