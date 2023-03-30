Компания из Ростовской области хочет признать банкротом ЭВРЗ

ООО «ЮК» из Ростовской области обратилась с иском в Арбитражный суд Красноярского края. Она требует признать банкротом «Красноярский электровагоноремонтный завод».

Сообщается, что завод задолжал 840 тысяч рублей. В январе суд взыскал в пользу «ЮК» 1,3 млн рублей долга. «Красноярский электровагоноремонтный завод» задолжал эти деньги за поставку продукции в январе 2019 года.

Это не первый иск о банкротстве завода. Например, в 2022 с иском в суд обращалась «Промышленно-торговая компания “Экотайз”». Речь шла о долге в в 573,6 тысяч рублей.

Акционерное общество «Красноярский электровагоноремонтный завод» было создано в 2007 на базе имущества Красноярского ЭВРЗ. Оно ремонтирует электропоезда постоянного и переменного тока 19 модификаций для всех дорог РФ, пассажирские и почтовые вагоны, колесные пары, тяговые двигатели.

Читайте также: