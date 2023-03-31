Первоапрельская новелла: меняется схема оплаты капремонта

С 1 апреля в Красноярском крае изменится система оплаты взносом в фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Если раньше оплаты шли через сервисы «Красноярскэнергосбыта», то теперь собственники квартир будут рассчитываться напрямую с Региональным фондом капремонта.

Обращаем особое внимание, что в офисах ПАО «Красноярскэнергосбыт», а также в платежных терминалах «Платежка», «Qiwi», «Citypay» и через электронные кошельки платежи с 1 апреля 2023 года приниматься не будут», — сообщают в ведомстве.

— Фонд в настоящее время старается упростить процесс оплаты взносов, максимально развивая сеть приема платежей, которая будет удобна каждой категории пользователей. Сегодня оплатить капремонт можно как в режиме «онлайн» — через специальные сервисы, следуя простым инструкциям, так и лично — в отделениях компаний, специализирующихся на этом. Эти решения созданы нами исключительно с учетом интересов жителей края — для экономии временных и финансовых ресурсов, — отмечает Екатерина Терещенко, заместитель генерального директора Регионального фонда капитального ремонта.

Нововведения коснутся и личного счета: для удобства пользователей и упрощения порядка оплаты номер станет короче и теперь будет 11-значным. Это поможет избежать ошибок при вводе данных при оплате — как в «ручном» режиме, так и на электронных сервисах. Форма платежного документа частично видоизменится – для удобства в нее добавятся QR-коды — чтобы совершить основной платеж, либо, если есть пени и госпошлина, оплатить и их.

Квитанция на оплату капремонта по-прежнему будет приходить по адресу нахождения помещения. Кроме того, платежный документ автоматически формируется в личном кабинете пользователя сайта фонда и ГИС ЖКХ. Сервисы предусматривают возможность осуществить онлайн-платеж прямо на сайтах, либо распечатать платежку и оплатить очно и без комиссии в отделениях Почты России или офисах «Телекомсервиса».