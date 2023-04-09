Павел Воля пригласил красноярца соведущим шоу на ТНТ

Комик Павел Воля пригласил Илью Соболева, комика из Красноярска, стать соведущим «Шоу Воли» на ТНТ.

Илья Соболев будет вести «Шоу Воли» — первый за последние 25 лет авторский юмористический проект на телеканале ТНТ — вместе с популярным юмористом Павлом Волей. Первый выпуск покажут 16 апреля 2023 в 9 вечера — сообщает журнал The Voice.

Я сразу согласился, потому что мне нравится команда, которая делает этот проект. С Пашей у нас хорошие отношения: в своих жестких шутках я его не так часто упоминал, поэтому не успел его разозлить. Плюс Паша умеет разделять юмор и не юмор, с чувством юмора у него все хорошо. Обида — это не про него. В чем-то, однозначно, мы с ним на одной волне, поэтому точно найдем смешное в том, что будем делать. Мне приятно, что Паша предложил мне поучаствовать в своем проекте, потому что, если бы не это предложение, я бы вернулся в Красноярск на первую работу», — заверяет Илья Соболев.

Программа будет выходить на канале ТНТ по воскресеньям в 21:00 и будет в чем-то напоминать закрытое в феврале 2022 Первым каналом шоу «Вечерний Ургант» — Воля и Соболев планируют язвительно обсуждать интересные новости уходящей недели, общаться с приглашенными звездами и зрителями в зале. Все это будет сопровождаться фирменными шутками, смелыми экспериментами и свежими форматами.

Справка

Илья Соболев родился в Красноярске в 1983. Женат, две дочери. Соболев — участник КВН команды «Левый берег», после работал на ТВ в проектах «Убойная Лига», «Смех без правил» и «Comedy Club».

Также Илья Соболев недавно дебютировал в кино. В феврале 2023 вышла в прокат романтическая комедия «Свободные отношения». В ней партнерами Соболева стали известные актеры: Аглая Тарасова и Борис Дергачев.