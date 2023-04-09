Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.04
82,39
90,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Павел Воля пригласил красноярца соведущим шоу на ТНТ

Илья Соболев
Илья Соболев. Иллюстрация: ТНТ

Комик Павел Воля пригласил Илью Соболева, комика из Красноярска, стать соведущим «Шоу Воли» на ТНТ.

#НОВОСТИ

Илья Соболев будет вести «Шоу Воли» — первый за последние 25 лет авторский юмористический проект на телеканале ТНТ — вместе с популярным юмористом Павлом Волей. Первый выпуск покажут 16 апреля 2023 в 9 вечера — сообщает журнал The Voice.

Я сразу согласился, потому что мне нравится команда, которая делает этот проект. С Пашей у нас хорошие отношения: в своих жестких шутках я его не так часто упоминал, поэтому не успел его разозлить. Плюс Паша умеет разделять юмор и не юмор, с чувством юмора у него все хорошо. Обида — это не про него. В чем-то, однозначно, мы с ним на одной волне, поэтому точно найдем смешное в том, что будем делать. Мне приятно, что Паша предложил мне поучаствовать в своем проекте, потому что, если бы не это предложение, я бы вернулся в Красноярск на первую работу», — заверяет Илья Соболев.

Программа будет выходить на канале ТНТ по воскресеньям в 21:00 и будет в чем-то напоминать закрытое в феврале 2022 Первым каналом шоу «Вечерний Ургант» — Воля и Соболев планируют язвительно обсуждать интересные новости уходящей недели, общаться с приглашенными звездами и зрителями в зале. Все это будет сопровождаться фирменными шутками, смелыми экспериментами и свежими форматами.

Справка

Илья Соболев родился в Красноярске в 1983. Женат, две дочери. Соболев — участник КВН команды «Левый берег», после работал на ТВ в проектах «Убойная Лига», «Смех без правил» и «Comedy Club».

Также Илья Соболев недавно дебютировал в кино. В феврале 2023 вышла в прокат романтическая комедия «Свободные отношения». В ней партнерами Соболева стали известные актеры: Аглая Тарасова и Борис Дергачев.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублейПод памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей
  • В Красноярске выставили на торги здания и участок на улице РейдовойВ Красноярске выставили на торги здания и участок на улице Рейдовой
  • Стало известно о местонахождении Артема Усса в РоссииСтало известно о местонахождении Артема Усса в России
  • Готовность Высокогорского моста составляет 90%Готовность Высокогорского моста составляет 90%
  • Красноярский ресторан вошел в десятку лучших в РоссииКрасноярский ресторан вошел в десятку лучших в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.