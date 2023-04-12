«Родину-мать» увезли на реставрацию в Красноярске
Скульптуру «Родина-мать», напоминающую безглазую матрешку, возле музейного центра «Площадь Мира» демонтировали.
По словам Марии Маковской, пресс-секретаря «Площади Мира», скульптура была отправлена на реставрацию поскольку долгое время подвергалась воздействию атмосферных осадков, из-за чего основание арт-объекта проржавело, и конструкция стала небезопасной.
В настоящее время «Родина-мать» находится на хранении краеведческого музея.
Сроки реставрации пока неизвестны, однако после завершения работ скульптуру обещают вернуть на место.
Скульптуру создал Василий Слонов в 2010. По замыслу художника арт-объект был посвящен женщинам фронта и тыла времен ВОВ и символизирует смену поколений.
Ржавчина, которой покрылась матрешка, является авторским замыслом, чтобы подчеркнуть ход времени и старение всех живых существ.
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