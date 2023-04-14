Красноярскому краю не хватит речных мощностей для перевалки угля в Азию

В правительстве РФ таким образом хотят разгрузить Транссиб и БАМ. Но дальше идеи дело пока не пошло.

В феврале этого года Минтранс РФ заявил о планах перевести часть угольных грузов, отправляемых в Юго-Восточную Азию, с железной дороги на речные маршруты. В частности речь шла о Енисее и расположенных в Красноярске и Лесосибирске портах, куда предполагалось свозить уголь из Кемеровской области и Хакасии.

Как рассказал на заседании комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края заминистра промышленности, энергетики и ЖКХ региона Евгений Федосеев, речь идет о пробной отправке в навигацию этого года 30 тыс. тонн кемеровского угля. Теоретически схема такая: уголь привозят с Кузбасса в Лесосибирск и Красноярск, здесь грузят на баржи и отправляют на Север, где перегружают на корабли (в Енисейском заливе) и везут в страны ЮВА.

Однако, по словам замминистра, никаких документов и предложений о реализации такого проекта в край со стороны федерального правительства не поступало. О том же сказали представители регионального Минтранса и Минэкологии.

К тому же, стоит учесть, что Красноярский и Лесосибирский порты принадлежат Енисейскому речному пароходству (входит в группу «Норникель»), мощности которой на сегодня полностью задействованы в северном завозе и доставке грузов для крупных инвестпроектов «материнской» компании и «Восток Ойла», реализуемых на Таймыре.

Производственный план на 2023 предусматривает полную загрузку мощностей Красноярского транспортного узла, и других перевозок не предполагается. Дополнительная нагрузка приведет к риску необходимости рассмотрения сокращения доставки грузов для выше перечисленных проектов», — ответил глава департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов на обращение депутата ЗС Ирины Ивановой.

По информации портала babr24, перевозками угля по Енисею и дальше в Азию займет «РечТрансЛогистик» (кто выступит поставщиком со стороны Кузбасса, неясно). Компания зарегистрирована в Москве, но ее учредителями значаться два красноярца — Василий Зборщик и Ярослав Метельский. Каждому из них принадлежит по 38% уставного капитала организации. Кто владеет еще 24% — не указано. В прошлом году «РечТрансЛогистик» заработала 321,5 млн рублей чистой прибыли при выручке 2,7 млрд рублей.

Если верить сайту компании, флот для перевозки угля по реке у нее есть. Но где он базируется, непонятно. Равно как и то, потянет ли портовая инфраструктура, при ее сегодняшней нагрузке, нового игрока.

Стоит также отметить, что пока неясно каким способом планируется грузить уголь на баржи. Как пояснили в краевом Минэкологии, если делать это открытым способом, то будет образовываться много угольной пыли, которая усложнит экологическую ситуацию в городах.

Да, сейчас железная дорога забита углем, поэтому наша лесная отрасль не может осуществить тот самый „поворот на Восток“, о котором много говорится. Расширить его предлагается за счет отправки грузов по Енисею. Коммерсанты из Кемеровской области предложили начать с угля. Я не вижу плохого в том, чтобы пойти этим путем, но против того, чтобы уголь переваливался открытым способом и загрязнял все пылью в Красноярске и Лесосибирске — такого поворота нам не нужно», — резюмировал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Красноярского края Виталий Дроздов.

Читайте также:

Сырадасайскому угольному терминалу начали обустраивать акваторию

На первом этапе в порту «Енисей», что на Таймыре, углубят дно для прохода больших судов.

Николай Уткин: Россия развивается в северном направлении

Развитие северных территорий России принесет большую выгоду как государству в целом, так и отдельным регионам.

Инвестиции в Север. Как идет развитие Арктической зоны РФ в Красноярском крае?

Инвестиции в экономику северных территорий России стремительно растут. Господдержка резидентов Арктики позволила предпринимателям более эффективно развивать бизнес.