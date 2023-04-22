73% строящегося жилья Красноярска нереализованы
В 16 городах-миллионниках, проанализированных экспертами сервиса bnMAP.pro, доля нереализованного нового жилья превысила 50%.
Специалисты bnMAP.pro подготовили срез по рынку городов-миллионников, чтобы изучить, каковы объемы нераспроданных лотов в корпусах на стадии строительства. Анализ включает все объекты первичного рынка, всех классов и форматов.
По данным сервиса в Красноярске нераспроданных остатков по отношению к реализованным объемам составляет 73%. Такая же цифра наблюдается в Казани.
Самый проблемный город — Краснодар, где данный показатель составляет 83% — это самая высокая позиция в рейтинге.
Большое количество неликвидной недвижимости наблюдается в Омске — 80%.
В Челябинске не распродано 74% объектов, в Самаре — 71%.
Лучше всего продажи новостроек идут в и Москве — 57%, Екатеринбурге — 60% и Санкт-Петербурге — 61%.
При этом в абсолютном выражении по товарным остаткам лидируют:
- Москва — 8,2+ млн кв. м
- Санкт-Петербург — 3,75 млн кв. м
- Краснодар — 3,4 млн кв. м.
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