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73% строящегося жилья Красноярска нереализованы

73% строящегося жилья Красноярска нереализованы
Иллюстрация: game-fans.ru

В 16 городах-миллионниках, проанализированных экспертами сервиса bnMAP.pro, доля нереализованного нового жилья превысила 50%.

#НОВОСТИ

Специалисты bnMAP.pro подготовили срез по рынку городов-миллионников, чтобы изучить, каковы объемы нераспроданных лотов в корпусах на стадии строительства. Анализ включает все объекты первичного рынка, всех классов и форматов.

По данным сервиса в Красноярске нераспроданных остатков по отношению к реализованным объемам составляет 73%. Такая же цифра наблюдается в Казани.

Самый проблемный город — Краснодар, где данный показатель составляет 83% — это самая высокая позиция в рейтинге.

Большое количество неликвидной недвижимости наблюдается в Омске — 80%.

В Челябинске не распродано 74% объектов, в Самаре — 71%.

Лучше всего продажи новостроек идут в и Москве — 57%, Екатеринбурге — 60% и Санкт-Петербурге — 61%.

При этом в абсолютном выражении по товарным остаткам лидируют:

  • Москва — 8,2+ млн кв. м
  • Санкт-Петербург — 3,75 млн кв. м
  • Краснодар — 3,4 млн кв. м.

 

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Автор: Петр Савельев
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