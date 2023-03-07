Жилые комплексы группы АРБАН признали лучшими в Красноярске

Сразу два ЖК, построенные компанией, взяли призовые места во всероссийском конкурсе новостроек.

Жилые комплексы SCANDIS OZERO и «Бульвар цветов» стали призерами всероссийского конкурса «ТОП ЖК-2023».

Микрорайон SCANDIS OZERO взял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс новостройка в Красноярском крае», а «Бульвар цветов» — второе в номинации «Лучший жилой комплекс новостройка в Красноярском крае, доступное жилье».

Конкурс «ТОП ЖК» в 2023 проходит уже в четвертый раз. Его учредителями являются комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, комиссия РСПП по жилищной политике и Национальное объединение застройщиков жилья. В этом году на победу в нем претендовало 1 513 номинантов со всей России. От Красноярского же края было заявлено 11 жилых комплексов от восьми застройщиков.

На первом этапе каждый из претендентов оценивался по 133 параметрам, а далее в дело вступали независимые эксперты, среди которых урбанисты, строители, архитекторы, маркетологи, риэлторы и др. — всего более 400 человек.

Жюри конкурса оценивает потребительские качества новостроек. В их числе приватные безопасные дворы, общественные пространства рядом, дизайнерские входные группы, архитектура, современные инженерные системы, энергоэффективность, продуманные планировочные решения и клиентский сервис. И мы рады, что сразу два наших жилых комплекса, которые сдаются в этом году, стали лучшими, а это значит более 1000 новоселов смогут гордиться своими домом», — говорит директор по продажам и маркетингу компании АРБАН Ирина Одинец.

Это не в первый раз, когда проекты группы АРБАН получают признание федеральных и региональных экспертов. Так, в 2020 SCANDIS OZERO стал обладателем золота премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса». «Бульвар цветов» же в 2021 стал финалистом номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса СибФО» этой же премии. Плюс к этому, SCANDIS OZERO по итогу 2022 получил звание жилого комплекса года по версии премии «Человек года», которую в Красноярске ежегодно вручает журнал «Деловой квартал».

С полным списком победителей и призеров по всем номинациям можно ознакомиться на сайте конкурса «ТОП ЖК-2023».

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