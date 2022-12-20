Красноярская ГСК АРБАН признана «Надежным застройщиком России 2022»
Компанию наградили Золотым знаком отличия за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Награда присуждена по итогам работы в 2022-м.
Это уже четвертая премия застройщика, подтверждающего его статус «Надежного».
Для того, чтобы получить признание на федеральном уровне застройщику необходимо сдавать все проекты вовремя и не допускать серьезных нарушений в работе. С этими условиями мы отлично справляемся, и вот уже в четвертый раз становимся обладателями золотого знака «Надежный застройщик России». Наш рейтинг ЕРЗ [Единый ресурс застройщиков] – 5 звезд - говорит о том, что мы никогда не переносили сроков сдачи жилья. Так, например, в 2022 году, несмотря на непростой год, наша компания своевременно ввела в эксплуатацию ЖК Арбан Smart на Краснодарской и на 3,5 месяца раньше сдала первую очередь домов в микрорайоне SCANDIS OZERO вместе с рукотворным озером и водопадом», — рассказала заместитель директора по маркетингу ГСК «Арбан» Татьяна Аксенова.
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