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Красноярская ГСК АРБАН признана «Надежным застройщиком России 2022»

Красноярская ГСК АРБАН признана «Надежным застройщиком России 2022»
Иллюстрация: ГСК АРБАН

Компанию наградили Золотым знаком отличия за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Награда присуждена по итогам работы в 2022-м.

#НОВОСТИ

Это уже четвертая премия застройщика, подтверждающего его статус «Надежного». 

Для того, чтобы получить признание на федеральном уровне застройщику необходимо сдавать все проекты вовремя и не допускать серьезных нарушений в работе. С этими условиями мы отлично справляемся, и вот уже в четвертый раз становимся обладателями золотого знака «Надежный застройщик России». Наш рейтинг ЕРЗ [Единый ресурс застройщиков] – 5 звезд - говорит о том, что мы никогда не переносили сроков сдачи жилья. Так, например, в 2022 году, несмотря на непростой год, наша компания своевременно ввела в эксплуатацию ЖК Арбан Smart на Краснодарской и на 3,5 месяца раньше сдала первую очередь домов в микрорайоне SCANDIS OZERO вместе с рукотворным озером и водопадом», — рассказала заместитель директора по маркетингу ГСК «Арбан» Татьяна Аксенова.
В своих проектах застройщик делает ставку не только на удобные планировки и благоустроенные дворы, но и на комплексный подход к формированию комфортных общественных пространств. Так, в 2023...2024 застройщик собирается благоустраивать сквер, модный бульвар и активити-парк с памп-треком для жителей Взлётки и микрорайона Покровский.
 
Эталоны компании: концептуальные проекты с душой, дома из классического кирпича, приватные и безопасные дворы без машин, подземный паркинг, дизайнерские входные группы, детские сады во дворе, продуманные планировки с эркерами, французскими окнами, гардеробными, несколькими санузлами и лондри; pet-friendly подход с площадками для выгула собак и лапомойниками.

Справка

 
Группа строительных компаний АРБАН была основана в 1992 году. Компания прошла путь от небольшой строительной фирмы, занимающейся субподрядными работами в Канске, до группы строительных компаний и звания «Надежный застройщик РФ». За 30 лет работы на строительном рынке застройщик завоевал репутацию компании, которая всегда добросовестно выполняет свои обязательства, сдает все объекты точно в срок и работает строго по законодательству. В 2021 Василий Попов, руководитель ГСК АРБАН, был назван «Человеком года» по версии журнала «Деловой Квартал».
Золотой знак «Надежный застройщик России» — это общественная награда страны в сфере долевого строительства. Ее ежегодно присуждает Фонд Развития механизмов гражданского контроля (РМГК). Награда вручается строительным компаниям с 2014 года и является одной из самых престижных наград в строительной отрасли. Фонд РМГК проверяет строящиеся жилые объекты во всех субъектах РФ на предмет соблюдения прав участников долевого строительства. Составляется список. А на втором этапе запросы делают в региональные органы власти, чтобы выяснить наличие претензий к застройщику со стороны контролирующих органов. На основе ответов государственных органов и формируется окончательный список номинантов.
 

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Автор: Александр Вознесенский
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