Компания «Арбан» отметит 30-летие досрочной сдачей первой очереди SCANDIS OZERO

Ключи собственники квартир получат уже на следующей неделе. А на этих выходных компания откроет двор комплекса для всех желающих — их ждет развлекательная программа, приуроченная к юбилею застройщика.

Строительная компания «Арбан» объявила о досрочной сдаче первой очереди ЖК SCANDIS OZERO. Речь идет трех домах и первом рукотворном озере в Красноярске, которое расположено на территории жилого двора. C 19 сентября собственники приглашаются на осмотр и передачу ключей.

Это событие компания приурочила у своему 30-летнему юбилею, в рамках празднования которого 17 сентября в микрорайоне SCANDIS OZERO состоится день открытых дверей «Прогулка у озера». Только в этот день приватный двор с озером будет открыт для всех желающих. Посетителей ждет развлекательная и полезная программа: прогулки по готовым квартирам, консультации, концерт, мастер-классы и многое другое.

Компания «Арбан» появилась на рынке 18 сентября 1992. За 30 лет своей жизни, из небольшой строительной фирмы, занимающейся субподрядными работами в Канске, она выросла в группу строительных компаний, надежного застройщика и лидера отрасли.

Сегодня «Арбан» — это предприятие практически полного цикла. В группу компаний входят четыре собственных завода по производству высокомарочного керамического кирпича, ЖБИ, бетона и кладочной сетки. В компании функционируют собственный проектный отдел, направления ландшафтного дизайна и деревянного производства малых архитектурных форм, лаборатория планировок.

Все это позволяет нам предлагать жителям Красноярска качественное жилье с уникальным благоустройством дворов. Всем жителям города известны фирменные дома-свечки из классического кирпича со стенами толщиной почти 1 метр. А такие проекты, как микрорайон SCANDIS, природные дворы на Взлетке, бизнес-центр „Баланс“ и дом особого статуса LINER заслужили признание на федеральном уровне», — говорят в компании.

Компания «Арбан» неоднократно отмечалась Золотым знаком «Надежный застройщик России». Проекты застройщика завоевали пять «строительных Оскаров» — статуэток победителя федеральной премии Urbаn Awards. Основатель же компании — Василий Попов — получил государственную президентскую награду «Заслуженный Строитель России» за особый вклад в развитие строительной отрасли в Красноярском крае.

Проекты «Арбана» сегодня выходят далеко за рамки их жилых комплексов. Так, компания в 2023 — 2024 собирается за свой счет благоустроить два сквера и оборудовать активити-парк для жителей Взлетки и микрорайона Покровский.

Первый из этих скверов появится рядом со строящимся неподалеку от кардиоцентра ЖК «Бульвар Цветов». Это будет пешеходный бульвар-променад протяженностью 200 м с зелеными насаждениями, деревьями и цветами. Он призван стать новым модным местом в Покровке, жители которой давно мечтают о собственном парке. Здесь же, но со стороны ул. Караульная расположится активити-парк с памп-треком — многофункциональная спортивная зона, также доступная всем желающим.

Второй благоустроенный сквер появится на ул. Молокова рядом с микрорайоном SCANDIS OZERO. На площади более 12 000 м² расположатся зоны для отдыха, игровые площадки, пешеходные и велодорожки, уличные тренажеры и, конечно, зеленые насаждения — все это будет выполнено в лучших традициях природного благоустройства от «Арбан».

Социально ориентированный подход застройщика проявляется также в том, что «Арбан» с удовольствием предоставляет рабочие места молодым специалистам, помогает им реализоваться и расти профессионально. В компании говорят, что средний возраст сотрудника — всего 31 год. При этом специалисты имеют опыт преподавания в вузах и принимают студентов на практику. Таким образом, «Арбан» сегодня — это место, где жители Красноярска и близлежащих городов могут получить бесценный опыт, вырасти в профессии и сделать карьеру, не покидая родного края.

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