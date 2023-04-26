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Из Красноярска в Анталью доступны прямые рейсы с авиакомпанией Southwind Airlines

Из Красноярска в Анталью доступны прямые рейсы с авиакомпанией Southwind Airlines
Иллюстрация: Леся Калинина/ vk.com/kja.aero

Турецкий авиаперевозчик начал перелеты между Красноярском и Антальей. Сегодня первые 234 пассажира уже улетели в курортный город. Рейсы расписаны до конца октября

#НОВОСТИ

Рейсы по этому направлению расписаны до конца октября. Красноярцы смогут лелать в Анталью на самолетах Airbus A330-200 и A321neo.

Рейсы из краевой столицы будут выполняться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет в 7:40 по местному времени, прилет в 10:40. Обратно из Антальи — по вторникам, четвергам и субботам. Вылет в 17:00 по местному времени, прилет в 5:40.

Напомним, Southwind Airlines — это чартерная авиакомпания, которая базируется в Анталье.

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Полетная программа стартует с 24 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю. Вопрос запуска рейсов обсуждали в прошлом году во время приезда делегации из Красноярского края в Монголию.

 

 

Автор: Петр Савельев
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