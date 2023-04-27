В Красноярске пройдет этап серии Гран-при по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала календарь этапов российской серии Гран-при в сезоне 2023...2024

В этом году соревнования примут Красноярск, Уфа, Омск, Казань, Самара и Москва. Первый этап пройдет с 13 по 16 октября в Уфе, второй состоится 20-23 октября в Омске. Третий этап будет принимать Красноярск с 27 по 30 октября. Затем с 10 по 13 ноября соревнования пройдут в Казани. Пятый этап состоится с 17 по 20 ноября в Самаре. Завершится Гран-при в Москве. Там соревнования намечены на 24-27 ноября.

В декабре прошлого года в Красноярске проходил чемпионат России по фигурному катанию. Тогда соревнования посетили более 20 тысяч зрителей.

Читайте также:

Спортивные активности стали неотъемлемой частью корпоративной культуры компаний. Зачем и как бизнес инвестирует в «чемпионов офиса» — об этом совместный проект «ДК» и «Юдинской долины».