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В Красноярске пройдет этап серии Гран-при по фигурному катанию

В Красноярске пройдет этап серии Гран-при по фигурному катанию
Иллюстрация: министерство спорта Красноярского края

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала календарь этапов российской серии Гран-при в сезоне 2023...2024

#НОВОСТИ
В этом году соревнования примут Красноярск, Уфа, Омск, Казань, Самара и Москва. Первый этап пройдет с 13 по 16 октября в Уфе, второй состоится 20-23 октября в Омске. Третий этап будет принимать Красноярск с 27 по 30 октября. Затем с 10 по 13 ноября соревнования пройдут в Казани. Пятый этап состоится с 17 по 20 ноября в Самаре. Завершится Гран-при в Москве. Там соревнования намечены на 24-27 ноября. 
 
В декабре прошлого года в Красноярске проходил чемпионат России по фигурному катанию. Тогда соревнования посетили более 20 тысяч зрителей. 
 
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Автор: Петр Савельев
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