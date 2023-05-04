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В Красноярском крае временно запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов

В Красноярском крае временно запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов
Иллюстрация: diana.grytsku / ru.freepik.com

Над населенными пунктами Красноярского края на 4 и 9 мая ввели ограничение на использование воздушного пространства для легкомоторных самолетов и беспилотников.

#НОВОСТИ
Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
 
МТУ Росавиации и филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» в эти дни не будет выдавать разрешения на полеты по решению антитеррористической комиссии Красноярского края и оперативного штаба.
 
Если сотрудники полиции заметят беспилотники легкомоторные самолеты в воздухе, то их принудительно посадят. Кроме того, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей — для гражданских лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц и от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.
 
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Атака была предпринята в ночь на 3 мая, однако сообщение об этом пресс-служба Кремля распространила только во второй половине дня. Мэр Москвы ввёл бессрочный запрет на запуск беспилотников в столице.

 

Автор: Петр Савельев
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