В Красноярском крае временно запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов

Над населенными пунктами Красноярского края на 4 и 9 мая ввели ограничение на использование воздушного пространства для легкомоторных самолетов и беспилотников.

Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

МТУ Росавиации и филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» в эти дни не будет выдавать разрешения на полеты по решению антитеррористической комиссии Красноярского края и оперативного штаба.

Если сотрудники полиции заметят беспилотники легкомоторные самолеты в воздухе, то их принудительно посадят. Кроме того, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей — для гражданских лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц и от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

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