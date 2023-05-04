В Красноярском крае временно запретили полеты беспилотников и легкомоторных самолетов
Над населенными пунктами Красноярского края на 4 и 9 мая ввели ограничение на использование воздушного пространства для легкомоторных самолетов и беспилотников.
Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
МТУ Росавиации и филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» в эти дни не будет выдавать разрешения на полеты по решению антитеррористической комиссии Красноярского края и оперативного штаба.
Если сотрудники полиции заметят беспилотники легкомоторные самолеты в воздухе, то их принудительно посадят. Кроме того, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей — для гражданских лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц и от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.
Читайте также:
Два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. Собянин запретил запуск дронов
Атака была предпринята в ночь на 3 мая, однако сообщение об этом пресс-служба Кремля распространила только во второй половине дня. Мэр Москвы ввёл бессрочный запрет на запуск беспилотников в столице.
-
Программа мероприятий в Красноярске на День Победы в 2023
Основная программа стартует 8 мая. В 12:00 на Мемориале Победы пройдет вручение копий переходящих красных знамен воинских частей победителям школьных конкурсов – музеям и патриотическим клубам.
-
Традиционную акцию «Бессмертный полк» на 9 мая отменили по всей России
Вместо этого власти предложили сменить аватар в соцсетях: «И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались».