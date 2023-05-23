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Суд присяжных признал вину убийц минусинского журналиста Дмитрия Попкова

Суд присяжных признал вину убийц минусинского журналиста Дмитрия Попкова
Иллюстрация: freepik.com

Расследование длилось пять лет. В итоге перед судом предстали и исполнитель убийства, и его организатор.

#НОВОСТИ

Бывший депутат Минусинского райсовета Иса Хашиев признан виновным в организации убийства главного редактора минусинской газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова. Такое решение вынесла на днях коллегия присяжных.

Суд установил, что Хашиев и Попков повздорили во время выборов главы района в 2016. После этого тогдашний депутат райсовета задумал устранить оппонента и, вместе с еще одним человеком, спланировал его убийство. Для исполнения задуманного Хашиев с подельником привлекли 17-летнего Виктора Шестакова, который 24 мая 2017 и застрелил Попкова.

Присяжные сочли возможным проявить снисхождение к Шестакова, поскольку на момент преступления он был несовершеннолетним. Хашиева же они посчитали незаслуживающим подобного отношения.

Что касается третьего фигуранта этого дела, то он вместе с Шестаковым был замечен в еще одном эпизоде. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, 16 апреля 2020 они застрелили еще одного жителя Минусинского района, который, имея к ним неприязнь, пожелал выяснить отношения. После этого убийства их и задержали.

По этому делу присяжные посчитали, что Шестаков не заслуживает снисхождения. Второй же участник преступления в июне 2022 получил 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Дата судебного заседания, на котором Хашиеву и Шесткову бувдет вынесен окончательный приговор, пока не назначена. В прокуратуре говорят, что это (заседание суда) произойдет в ближайшее время.

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Автор: Петр Савельев
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