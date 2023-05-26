Стали известны подробности празднования Дня города в Красноярске

В этом году Красноярску исполнится 395 лет. Праздновать юбилей будут с 9 по 12 июня. Мероприятия пройдут при поддержке почетного гражданина Красноярска и Красноярского края, мецената Хазрета Совмена.

На сайте администрации города сообщается, что в преддверии этой даты в город приедут члены Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, в состав которой также входит мэр Владислав Логинов. Около 40 глав сибирских и дальневосточных городов обсудят современную ситуацию в местном самоуправлении России и дальнейшую работу по развитию сотрудничества между субъектами.

Все официальные мероприятия в честь Дня города запланированы на 9 июня. В этот день возложат цветы к памятникам известных красноярцев. В 12:00 на площади у главных городских часов поднимут флаг и пройдет церемония вручения паспортов юным горожанам. В Красноярском государственном театре оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского на торжественнном мероприятии пройдет официальное присвоение звания «Почётный гражданин города Красноярска». Завершится день концертом на площади Мира.

А 10 и 11 июня будут работать локации на набережных города в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Также в эти выходные для красноярцев и гостей города будет открыта концертная площадка на площади Мира. Подробную программу мероприятий на эти дни представят на следующей неделе.

В последний день празднования, 12 июня, пройдет премьера яркого шоу на глади Енисея. Сейчас решается вопрос по запуску фейерверка. Если на это найдут средства спонсоров, то салюту быть.

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