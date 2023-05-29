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В Красноярске пройдут съемки нового реалити-шоу для предпринимателей

В Красноярске пройдут съемки нового реалити-шоу для предпринимателей
Иллюстрация: pressfoto / ru.freepik.com

Съемки реалити-шоу «Битва креаторов» начнутся в Красноярском крае в июне. Победителям готовы оказать господдержку.

#НОВОСТИ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» Александр Черников. 
В этом году в Красноярске мы запускаем шоу «Битва креаторов». В конце пять победителей получат по 1 млн рублей на продвижение проектов, решение маркетинговых задач, создание определенных инструментов, — сказал в ходе панельной дискуссии «Потенциал Дальнего Востока: инструменты для продюсирования регионов» форума «Креативная неделя — Дальний Восток».
Заявки начнут принимать в конце мая. По итогам заявочной компаниим отберут 500 человек. Съемки начнутся в конце июня. Шоу начнут показывать в сентябре на Rutube и в соцсети «ВКонтакте». Всего планируется выпустить 10 серий шоу.
До конца дойдут только 5 лучших проектов. Но так как начиная с последней сотни мы должны уже давать какие-то ресурсы предпринимателям, чтобы у них оставался интерес, то будут меры поддержки — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей на каждый проект для рекламы и продвижения», — рассказал Александр Черников.
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В этом году Красноярску исполнится 395 лет. Праздновать юбилей будут с 9 по 12 июня. Мероприятия пройдут при поддержке почетного гражданина Красноярска и Красноярского края, мецената Хазрета Совмена.

Автор: Петр Савельев
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