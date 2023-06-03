Красноярский край развивает сотрудничество с Казахстаном
Делегация Красноярского края с бизнес-миссией посетила Республику Казахстан.
Организаторами деловой поездки выступили Корпорация развития Енисейской Сибири совместно с Центром поддержки экспорта Красноярского края.
От Казахстана в мероприятиях приняло участие 65 компаний, было проведено 180 встреч.
В рамках визита состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Красноярского края и комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
С презентацией выступил Сергей Ладыженко, гендиректор Корпорации развития Енисейской Сибири (КРЕС). Руководитель рассказал о возможностях локализации производств в Красноярской технологической долине и преимуществах транспортно-логистического хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Также участникам встречи были представлены возможности сотрудничества в области экспорта и импорта между Красноярским краем и Казахстаном.
Кроме того, Наталия Абрамова, руководитель Центра поддержки экспорта Красноярского края, презентовала экспортные предложения субъектов МСП края, меры поддержки и инструменты для предпринимателей.
Одним из ключевых мероприятий в рамках бизнес-миссии стала биржа контактов, где представители краевой делегации договаривались о сотрудничестве с компаниями из Казахстана.
В бирже контактов приняли участие 16 краевых компаний, которые работают в сферах лесной промышленности, оптово-розничной торговли, сельского хозяйства, геологоразведки и других.
Для каждого участника было организовано несколько встреч в формате b2b с представителями бизнеса из Казахстана, потенциально заинтересованными в импортно-экспортных операциях в соответствующих отраслях.
Напомним, что в 2023 в Астане открылось представительство КРЕС, основной целью которого является развитие и расширение внешнеэкономической деятельности Енисейской Сибири с регионами Казахстана и Центральной Азии.
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