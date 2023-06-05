Красноярские программисты разработали сервис для повышения продаж в классической рознице

Продукт помогает поставщикам и производителям стимулировать продвижение их товаров через продавца, стоящего за прилавком.

Команда проекта «Максбонус» (основной продукт — одноименная система лояльности) разработала сервис, позволяющий стимулировать продажи в небольших магазинах, где неприменима система специальных ценников. Речь идет о торговых точках, работающих по типу прилавочных (товары собирает и отпускает продавец).

Как рассказал DK.RU один из основателей «Максбонуса» Дмитрий Полуянов, основная целевая аудитория этого сервиса — это дистрибуторы и небольшие магазины, работающие напрямую с производителями.

Дело в том, что и поставщики, и производители как правило выделяют бюджеты для продвижения своих товаров в рознице. И если в сетевом ретейле этот механизм существует давно (так называемые желтые ценники), то инструмента, позволяющего устраивать подобные акции в прилавочных магазинах, до сих пор не было», — говорит Полуянов.

По сути, новая разработка «Максбонуса», это сервис, рассчитанный на то, чтобы заставить продавца за прилавком рекомендовать покупателям конкретные товары, повышая тем самым их продажи. Например, за каждую проданную бутылку растительного масла конкретного производителя или наименования продавцу начисляется бонус (в рублях), который он может впоследствии либо потратить здесь же в магазине, либо вывести на свою банковскую карту (правда, для этого нужно будет сначала зарегистрироваться как самозанятый).

Этот сервис на сегодня опробован несколькими поставщиками алкогольной продукции в Красноярске. Результат: прирост продаж акционных товаров в среднем на 20%. Поэтому я верю в будущее этого проекта», — говорит Полуянов.

Название нового сервиса Полуянов пока не называет — оно сейчас находится в стадии регистрации торговой марки. Соответственно, когда он выйдет на открытый рынок также станет ясно по завершении этого процесса. Однако основатель «Максбонуса» уточняет, что предлагать его будут как в рамках системы лояльности (как новым, так и действующим пользователям), так и отдельно.

Причем основной упор мы будем делать именно на отдельное продвижение, поскольку там очень большое поле для работы», — добавил Полуянов.

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