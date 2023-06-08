Сергей Журавлев: «QR-код для снятия наличных может быть использован мошенниками»

Кибермошенники снова расширили свой арсенал обманных методов отъема денег у людей. Теперь они добрались до QR-кодов.

Сергей Журавлев, управляющий красноярским отделением Банка России:

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Технологии не стоят на месте. Вслед за ними расширяют свой арсенал и мошенники, модернизируя свои схемы. Расскажу об одной из последних, выявленных Банком России.

Многие банки сегодня внедрили сервис снятия наличных в банкомате с помощью QR-кода. Алгоритм простой: человек определяет сумму для снятия и генерирует QR-код в мобильном приложении банка. Если этот код отсканировать в банкомате, то вам будет выдана запрошенная сумма.

Что делают мошенники: они звонят клиенту банка, рассказывают ему легенду, что они сотрудники кредитной организации и к ним якобы поступил несанкционированный запрос на снятие денег. Чтобы срочно его отменить, клиенту нужно прислать сгенерированный недавно QR-код. Злоумышленники полагаются на то, что большинство людей до сих пор не особенно разбираются в технологии QR-кода и готовы с легкостью передать черно-белый квадратик по запросу постороннему человеку.

Как вы понимаете, заполучив код, лжесотрудники банков снимают деньги жертвы в банкоматах. QR-код в этом случае является ключом к деньгам — поручением банку на выдачу наличных без ввода ПИН-кода.

Чтобы не попасться на эту уловку, нужно запомнить, что делиться QR-кодом — как и любой другой частной банковской информацией — ни в коем случае нельзя! Не рекомендую также хранить его изображение в смартфоне или планшете, не стоит держать его в доступном для посторонних людей месте в распечатанном виде. Помните: сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

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