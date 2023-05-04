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Красноярским предпринимателям под видом Роспотребнадзора звонят мошенники

Красноярским предпринимателям под видом Роспотребнадзора звонят мошенники
Иллюстрация: freepik / freepik

На этой неделе в управление Роспотребнадзора по краю поступили десятки звонков от индивидуальных предпринимателей и компаний.

#НОВОСТИ

Они сообщили, что к ним звонят сотрудники ведомства и предупреждают о внеплановой проверке. Большая часть позвонивших предпринимателей работают в Ачинске.

В беседе якобы сотрудники Роспотребнадзора советуют купить комплект из пяти брошюр с актуальными нормативными документами. Цена такого комплекта — 2 350 рублей. А бонус — освобождения от проверок на ближайшие три года.
 
Руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев рассказал, что отрудники ведомства никогда не предлагают платные услуги и платную печатную продукцию. 
 
Предпринимателей просят обращаться в полицию.
 
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Автор: Петр Савельев
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