Красноярским предпринимателям под видом Роспотребнадзора звонят мошенники

На этой неделе в управление Роспотребнадзора по краю поступили десятки звонков от индивидуальных предпринимателей и компаний.

Они сообщили, что к ним звонят сотрудники ведомства и предупреждают о внеплановой проверке. Большая часть позвонивших предпринимателей работают в Ачинске.

В беседе якобы сотрудники Роспотребнадзора советуют купить комплект из пяти брошюр с актуальными нормативными документами. Цена такого комплекта — 2 350 рублей. А бонус — освобождения от проверок на ближайшие три года.

Руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев рассказал, что отрудники ведомства никогда не предлагают платные услуги и платную печатную продукцию.

Предпринимателей просят обращаться в полицию.

Читайте также: