Красноярским предпринимателям под видом Роспотребнадзора звонят мошенники
На этой неделе в управление Роспотребнадзора по краю поступили десятки звонков от индивидуальных предпринимателей и компаний.
Они сообщили, что к ним звонят сотрудники ведомства и предупреждают о внеплановой проверке. Большая часть позвонивших предпринимателей работают в Ачинске.
В беседе якобы сотрудники Роспотребнадзора советуют купить комплект из пяти брошюр с актуальными нормативными документами. Цена такого комплекта — 2 350 рублей. А бонус — освобождения от проверок на ближайшие три года.
Руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев рассказал, что отрудники ведомства никогда не предлагают платные услуги и платную печатную продукцию.
Предпринимателей просят обращаться в полицию.
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