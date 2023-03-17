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Кибермошенники за год украли у красноярцев более полутора миллиардов рублей

Кибермошенники за год украли у красноярцев более полутора миллиардов рублей
Автор фото: freepik. Иллюстрация: freepik.com

По данным полиции, каждое четвертое преступление в регионе приходится на эту сферу.

#НОВОСТИ

За 2022 со счетов жителей Красноярского края кибер-мошенниками было украдено 1,673 млрд рублей. Об этом рассказал начальник регионального Главка полиции Александр Речицкий, выступая на сессии Заксобрания края.

По его словам, полицейские ежедневно фиксируют 10.. 20 таких случаев. Чаще всего потерпевшим звонят якобы сотрудники банков или госслужащие, также нередки сообщения от «попавшего в беду родственника» и подмены номеров.

В целом же, из общего числа правонарушений, зафиксированных в крае за 2022 (а это более 45 тыс.), четверть приходится на преступления, совершенные с применением ИТ-технологий. И, судя по данным Речицкого, тенденция сохраняется — только за два первых месяца 2023 мошенники похитили у жителей края свыше 356 млн рублей.

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Почти полторы сотни из них — в крупно и особо крупном размере. Всего же за год в городе зарегистрировано более 20 тыс различных преступлений.

Сергей Журавлев: «Кибермошенники начали фиктивно трудоустраивать людей»

Обещания легкой и высокооплачиваемой работы могут обернуться потерянными деньгами.

Интернет-преступность в Красноярском крае пошла на спад

По отдельным направлениям она сократилась более чем на 30%.

 

Автор: Петр Савельев
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