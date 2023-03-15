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В Красноярске зафиксировано более 1 000 случаев коррупции

В Красноярске зафиксировано более 1 000 случаев коррупции
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

Почти полторы сотни из них — в крупно и особо крупном размере. Всего же за год в городе зарегистрировано более 20 тыс различных преступлений.

#НОВОСТИ

За 2022 полиция Красноярска выявила 1 119 преступлений на коррупционной почве, из которых 638 проходят по категории «тяжкие и особо тяжкие», а 142 совершены в крупном и особо крупном размере. Об этом на сессии местного Горсовета рассказал и.о. начальника городского управления МВД РФ Виталий Исаков.

Помимо этого выявлено 152 преступления, связанных с хищением бюджетных средств, 13 налоговых преступлений и 15 правонарушений в сфере ЖКХ.

Благодаря принимаемым мерам, раскрываемость экономических преступлений возросла до 68%, а возмещенная сумма установленного ущерба составила 519 миллионов рублей», — рассказал Исаков.

Почти 2,5 тыс. зафиксированных преступлений пришлось на сферу незаконного оборота наркотиков. У преступников изъято 117 кг таких препаратов, из которых более половины — синтетические.

В целом же, по словам Исакова, количество правонарушений в Красноярске снижается. Так, за последние пять лет более чем на 35% сократилось число грабежей и разбойных нападений.

За прошедший год зарегистрировано 22 367 различных преступлений. Снизилось количество грабежей, разбоев, умышленных причинений вреда здоровью, стало меньше краж и хулиганств», — отметил Виталий Исаков.

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Автор: Петр Савельев
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