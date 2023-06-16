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Аддитивные практики поставили на службу металлургии

Аддитивные практики поставили на службу металлургии
Автор фото: DCStudio. Иллюстрация: freepik.com

Применение подобных технологий позволит увеличить производительность и решить задачу импортозамещения.

#НОВОСТИ

Компания «Норникель» создаст банк цифровых двойников деталей, необходимых для работы ее предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе концерна. В дальнейшем на основе этих образцов планируется производить комплектующие, нуждающиеся в замене или обновлении, методом 3D-печати.

Аддитивные технологии (иными словами 3D-печать) металлурги начали применять полгода назад. Опробовали их на Талнахской обогатительной фабрике. Результаты оцениваются оптимистично.

На предприятии с применением аддитивных технологий был заменен (и сейчас работает) ряд деталей, что в целом подтверждает эффективность и потенциал этого подхода» — говорит менеджер департамента инноваций Заполярного филиала «Норникеля» Екатерина Исакова.

Опыт Талнахской обогатительной и подтолкнул металлургов к идее расширить аддитивную практику на все предприятия компании. На первом этапе планируется отсканировать все детали, создать их цифровые 3D-копии, а по ним уже физические объекты, которые, по сути, будут играть роль прототипов для составления чертежей и прочей документации, необходимой для последующей печати деталей.

Этот процесс может осуществляться различными способами, включая наложение слоев материала или наполнение им формы. Такой подход позволяет не только воспроизводить объект, но и вносить изменения в его геометрию и материал на стадии проектирования, если это необходимо для улучшения его прочности и функциональности», — рассказали в департаменте инноваций.

Металлурги уверены, что внедрение аддитивных технологий в жизнь всех предприятий компании, поможет «Норникелю» решить задачи импортозамещения, что позитивно скажется не только на текущей деятельности, но и на реализации крупных инвестпроектов компании.

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Автор: Петр Савельев
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