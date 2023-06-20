Красноярск ожидает открытие летнего автокинотеатра

В красноярском кинотеатре «Мечта» начинаются летние киносеансы.

Просмотр фильмов будет проходить на большом экране на парковке ул. Мичурина, 30 по пятницам, раз в две недели.

Первый показ состоится 23 июня 2023 в 23:00. Зрители увидят комедию «Вышибала», которая повествует о том, как барный охранник попадает в хоккейную команду на позицию тафгая и, несмотря на то что он не умеет даже стоять на коньках, делает головокружительную карьеру, сплотив вокруг себя всю команду.

7 июля 2023 зрителей ждет научно-фантастический триллер «Апгрейд» о продвинутом импланте, ставящем парализованного героя на ноги.

21 июля 2023 автокинотеатр покажет комедийную драму «Идеальные незнакомцы» о компании друзей, решившей устроить вечер разоблачений с помощью мобильных телефонов.

В последний месяц лета запланировано два показа: 4 августа — остросюжетный триллер «Невидимка» о слепой пианистке, ставшей свидетельницей преступления; 18 августа — хоррор «Пункт назначения: Смайл».

Финальный сеанс сезона состоится 1 сентября 2023 — это будет триллер «Клаустрофобы», история о квесте, который оказался намного опаснее, чем полагали его участники.

Площадка автокинотеатра рассчитана на 30 мест. Стоимость билета — 500 рублей с одной машины. Заезд на парковку начинается за 0,5 часа минут до сеанса.

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