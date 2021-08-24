Кинотеатру «Мечта» — 9 лет! Детей ждет большой праздник
27 августа с 12:00 до 18:00 в «Мечте» пройдут масштабные празднования Дня рождения кинотеатра. Для маленьких красноярцев приготовили много интересного и увлекательного.
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Красноярцев приглашают «Навстречу мечте»
«Нужно показывать всем. Чтобы все думали и мечтали» — так зрители отзываются о новой картине красноярского режиссёра Ирины Гобозашвили. Полнометражный фильм красноярцы смогут увидеть с 9 сентября.
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Красноярск ожидает открытие автокинотеатра
В начале июля в Красноярске начнет работу летний автокинотеатр под открытым небом на автопарковке у детского кинотеатра «Мечта».
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Кинотеатр «Эпицентр» перенесет юбилей на год
В 2020 году ему исполнилось 20 лет, однако юбилейные мероприятия в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, пришлось отложить на неопределенный срок.
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Красноярцам покажут «Великое кино великой страны»
2 сентября, накануне памятной даты окончания Второй мировой войны, Красноярский край присоединится ко Всероссийской акции «Великое кино великой страны».