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Кинотеатру «Мечта» — 9 лет! Детей ждет большой праздник

Кинотеатру «Мечта» — 9 лет! Детей ждет большой праздник
Иллюстрация: krasmechta.ru

27 августа с 12:00 до 18:00 в «Мечте» пройдут масштабные празднования Дня рождения кинотеатра. Для маленьких красноярцев приготовили много интересного и увлекательного.

#НОВОСТИ
Так, символом этого дня рождения стал необъятный мир анимации. На празднике гостей ждут локации, мастер-классы, игры, выступления — и все они будут посвящаемы определенному мультику.
 
Встретит гостей Мульт-Вселенная. Они пройдут по ней с помощью специальной викторины. Можно будет проверить свою память, смекалку и освежить в памяти сюжеты и персонажей мультиков.
 
После гостей ждет специальная зарядка от участников проекта #ФитнесМногоМам.
 
А потом в гости к маленьким красноярцам придет самая настоящая принцесса. Вместе с очаровательным персонажем мультфильма «Тролли», Розочкой, все будут петь и плясать, участвовать в играх и увлекательных эстафетах.
 
На празднике каждый сможет почувствовать себя волшебников на шоу, которое начнется в 14.00.
 
А еще гостей праздника ждут яркие танцевальные поздравления и зажигательные песни, а также мастер-классе по рисованию от школы живописи «Открытая студия». 
 
В 14:00 контактный зоопарк «Страна Енотия» приоткроет завесу «Тайной жизни домашних животных». Гостям расскажут, какие секреты скрываются за кроличьими ушами, колючками ежей, очаровательными розовыми пятачками и мягкой овечьей шерстю.
С 14:00 до 16:00 вместе с героями мультфильма «Камуфляж и шпионаж» можно будет перевоплотиться в спецагентов и освоить хитрости боевых искусств от тренеров Сибирского спортивного клуба.
 
В завершении праздника вместе с маленькой выдумщицей из мультфильма «Волшебный парк Джун» гости будут запускать огромные мыльные пузыри, помещая в них желания и мечты на будущий год, а в 17:00 танцевать до упада и обсыпаться волшебной краской на дискотеке Холи.
 
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Автор: Юлия Тарабан
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