Красноярск ожидает открытие автокинотеатра

В начале июля в Красноярске начнет работу летний автокинотеатр под открытым небом на автопарковке у детского кинотеатра «Мечта».

Площадка расположена по адресу Мичурина, 30, там могут расположится 30 автомобилей. Стоимость билета составит 400 рублей с машины. Киносеансы планируется проводить по пятницам в 23:00.

Первой кинокартиной выбрана американская комедия «Окей, Лекси!». Это история о том, как ИИ может завладеть разумом человека.

Организация просмотра учитывает все требования безопасности — в том числе, бесконтактную покупку билета на официальном сайте кинотеатра. Попкорн, снеки, напитки и другую продукцию кинобара можно будет приобрести перед сеансом при въезде на парковку. Сотрудники кинотеатра доставят заказ прямо к автомобилю. Обслуживание будет осуществляться с минимальным количеством контактов и соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщают организаторы.

Напомним, буквально на днях в Красноярском крае из-за третьей волны коронавируса снова закрыли фуд-корты и запретили детские развлечения.

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