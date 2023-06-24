Михаил Котюков поддержал Президента РФ и законную власть
Михаил Котюков, врио губернатора края, в связи с событиями с участием ВЧК «Вагнер» написал слова поддержки в адрес Владимира Путина.
Мы, жители Красноярского края, являемся патриотами России и поддерживаем нашу законную власть, нашего Президента. Правоохранительные органы дадут соответствующую оценку попытке вооруженного мятежа в военное время. И примут все необходимые меры для его прекращения. Я призываю вас, уважаемые земляки, сохранять спокойствие и продолжать выполнять свои обязанности. Безопасность и порядок в нашем регионе мы обеспечим», — написал г-н Котюков.
Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам назвал происходящее предательством и «ударом в спину» и пообещал наказать мятежников. Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля.
Напомним, вечером 23 июня 2023 Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям своего войска.
Минобороны в официальном комментарии опровергло его слова.
В ответ г-н Пригожин заявил, что «идет разбираться» и захватил Ростов-на-Дону.
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