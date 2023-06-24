В Красноярске не будут отменять массовые мероприятия
Власти Красноярска не будут отменять мероприятия, посвященные Дню молодежи, — заявил мэр Владислав Логинов.
Наверняка, сегодня у многих красноярцев в голове одна мысль — хорошо, что мы далеко от эпицентра событий. Но это нисколько не снижает уровня нашей ответственности, важности нашей консолидации. Мы не будем отменять уже запланированных мероприятий, долгожданных выпускных и праздника в честь нашей молодежи. Давайте все вместе на агрессию ответим нашим максимальным объединением и патриотическим настроем», — цитирует Ъ слова мэра.
Мэр также отметил, что завтра на Центральной набережной состоится большой патриотический фестиваль.
Также власти Республики Алтай не будут отменять мероприятия, посвященные дню молодежи, сообщил Михаил Максимов, пресс-секретарь главы региона.
Вечерняя молодежная программа, запланированная на 19:00 в городском парке культуры и отдыха Горно-Алтайска у кинотеатра «Голубой Алтай», состоится», — сказал он.
В Томске власти города сообщили, что «празднование дня молодежи сворачивается».
В Томске отменены массовые мероприятия. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность горожан. Проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объеме», — прокомментировал решение Михаил Ратнер, и.о. мэра.
В ряде регионов власти сегодня сообщили об усилении мер безопасности и отмене массовых мероприятий.
Напомним, вечером 23 июня 2023 Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям своих бойцов и заявил, что идет «разбираться». К утру 24 июня он заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова. Сложить оружие в ответ на обращение Владимира Путина он отказался. В Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции.
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