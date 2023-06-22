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Центр Красноярска ограничат в движении в честь Дня молодежи

Центр Красноярска ограничат в движении в честь Дня молодежи
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске ограничат движение из-за массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи.

#НОВОСТИ

С вечера четверга 22 июня 2023 и до утра воскресенья в Красноярске ограничат движение и парковку из-за массовых мероприятий ко Дню молодежи, — сообщают Дела со ссылкой на мэрию.

Будет ограничено движение с 17:00 23 июня до 0:00 25 июня:

  • пр. Мира от ул. Каратанова до пл. Мира,
  • ул. Каратанова от ул. Маркса до Ленина,
  • вдоль правого берега р. Качи — от ул. Конституции до набережной Енисея,
  • на съезде с ул. Маркса на набережную у Музейного центра.

Дополнительно ограничат движение с 22:00 22 июня до 6:00 25 июня:

съезд с ул. Дубровинского на набережную в районе дома №1/1,

на парковку рядом с краевой Филармонией.

С 6:00 24 июня до 0:00 25 июня — ограничат съезд с Маркса на набережную у вантового моста.

На местах ограничений движения будут установлены знаки «Движение запрещено» и «Въезд запрещен».

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Автор: Петр Савельев
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