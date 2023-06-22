В Красноярске 23 июня перекроют Марковского
Ул. Марковского будет полностью закрыта для движения транспорта от ул. Сурикова до ул. Вейнбаума. Останется доступ только к детской поликлинике, двум детским садам и жилым домам.
На площади Чехова стартовали подготовительные работы по строительству двухуровневой подземной автостоянки.
В Красноярске с 5 июня вновь заработают платные парковки
В Красноярске завершили процесс передачи площадок платного паркинга от МАУ «Красгорпарк» в ведение управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Красноярске ищут проектировщика для реконструкции улицы Дубровинского
Администрация Красноярска ищет подрядчика на разработку проектно-сметной документации для реконструкции ул. Дубровинского от ул. Горького до дома № 65 на ул. Бограда.