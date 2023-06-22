В Красноярске 23 июня перекроют Марковского

Ул. Марковского будет полностью закрыта для движения транспорта от ул. Сурикова до ул. Вейнбаума. Останется доступ только к детской поликлинике, двум детским садам и жилым домам.

Для этого по ул. Сурикова временно можно будет ездить в двухстороннем режиме от ул. Ленина до ул. Марковского. Также двухстороннее движение временно введут на участке ул. Марковского от ул. Вейнбаума до дома № 50 по ул. Марковского. Такая схема будет действовать с 23:00 23 июня до 10:00 15 июля.

На этом участке по заказу СГК «Фирма «Блик»» будет заниматься капитальным ремонтом тепловых сетей.

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