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В Красноярске 23 июня перекроют Марковского

В Красноярске 23 июня перекроют Марковского
Иллюстрация: администрация города

Ул. Марковского будет полностью закрыта для движения транспорта от ул. Сурикова до ул. Вейнбаума. Останется доступ только к детской поликлинике, двум детским садам и жилым домам.

#НОВОСТИ
Для этого по ул. Сурикова временно можно будет ездить в двухстороннем режиме от ул. Ленина до ул. Марковского. Также двухстороннее движение временно введут на участке ул. Марковского от ул. Вейнбаума до дома № 50 по ул. Марковского. Такая схема будет действовать с 23:00 23 июня до 10:00 15 июля.
 
На этом участке по заказу СГК «Фирма «Блик»» будет заниматься капитальным ремонтом тепловых сетей. 
 
Также сейчас в центре закрыта ул. Дубровинского от музейного центра «Площадь Мира» до перекрестка с ул. Парижской Коммуны.
 
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Автор: Петр Савельев
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