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На День города в Красноярске ограничат движение и парковку

На День города в Красноярске ограничат движение и парковку
Иллюстрация: smi2.ru

В центральной части города в период 8…13 июня 2023 будут действовать ограничения на движение и парковку транспорта.

#НОВОСТИ

Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднованию 395-летия со дня основания Красноярска.

Для обеспечения безопасности полностью закроют для движения транспорта участки:

пр. Мира, 7А до пл. Мира;

ул. Каратанова, 4 до пр. Мира, 12;

проезд вдоль правого берега р. Кача от ул. Конституции до набережной р. Енисей.

Временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут установлены на участках:

пр. Мира — от ул. 9 Января до Мира, 7А;

ул. Каратанова — от ул. К. Маркса до Каратанова, 4;

Предупреждения о запрете на въезд установят:

на съезде с ул. К. Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра;

на съезде с ул. К. Маркса на набережную районе вантового моста;

на съезде с ул. К. Маркса на парковку и набережную Енисея в районе Музейного центра.

Ограничения будут действовать в период с 6 утра 9 июня до 1 ночи 13 июня.

Также с 6 утра 8 июня до 1 ночи 13 июня, будет
временно запрещена остановка и стоянка транспорта:

на пр. Мира от ул. 9 Января до пл. Мира;

на ул. Каратанова от ул. К. Маркса до Ленина;

на парковке в районе Музейного центра.

 

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Автор: Петр Савельев
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