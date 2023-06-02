В выходные в Красноярске будет 30-градусная жара
Синоптики обещают жаркие выходные в Красноярске.
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 3 июня, воздух прогреется до +28 градусов. Пройдет небольшой дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют грозы.
В воскресенье будет такая же погода — +28 и дождь. В ночное время в выходные будет +16 градусов.
Начало следующей недели тоже будет жарким. Столбики термометров будут показывать +30 градусов днем.
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